Arango, sin tapujos: indisciplina, ir a Europa y el deseo en Nacional

Johan Arango hizo un live en su Instagram y habló sobre todo en su vida; su carrera, su indisciplina, la vez que pudo ir a Europa y más... El jugador que actualmente está en Binacional ya lleva dos goles con el club peruano.



Por un lado, empezó hablando de su vida de fiesta: “Por indisciplina no estoy más lejos, tengo mucho fútbol por dar. La verdad yo he sido muy loquito , en mi carrera he tenido muchas cosas que ¡uf!, pa’ qué".

También, el jugador que pasó por Medellín habló de la posibilidad de ir a Atlético Nacional. Arango, por su parte, lo vio con buenos ojos: “Jugaría en Nacional, obvio, ¿a quién no le gustaría jugar en el verde?"



Finalmente, Arango contó que su sueño siempre fue ir a Europa y además mencionó la oportunidad que tuvo cuando estaba en Once Caldas, pero que el club blanco no quiso venderlo.



“Mi sueño era ser profesional, debutar en primera e ir a Europa, ahora solo falta ir a Europa. En un momento la Sampdoria ofreció tres millones de euros por mí, pero el dueño de mis derechos, en ese momento, Once Caldas, pidió cinco millones y no me vendieron; pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Tal vez en ese momento me hubiera vuelto loco", dijo.