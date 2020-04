De la tristeza por su familia a disfrutar del Play: así la pasa Mojica

Confinado en su casa, el colombiano del Girona, Johan Mojica, admite que en momentos como este siente "la ausencia de su familia" a la que echa "mucho en falta", aunque explicó que "todos están bien".

"Echo en falta, también, la comida. El clima. Y la alegría en las personas", añadió el jugador suramericano, que respondió a las preguntas justo delante de una fotografía de un instante del tramo final del encuentro de los octavos de final de la Copa del Mundo del 2018 entre Colombia y la selección inglesa.



"Es del minuto 117. Me dice mucho esa foto. Me dice que debo pelear hasta el final. Siempre. Que todo se gana a base trabajo", sentenció Mojica. El carrilero caleño, en una entrevista con aficionados realizada desde el perfil de Instagram de la entidad de Montilivi, se siente orgulloso por representar a su país.



"Es algo magnífico, siempre soñé con esto, pero nunca imaginé que podría hacerlo realidad", explicó. "Llegué con 20 años y me costó un poquito porque llegué solo, pero salió bien. Creo que lo he hecho bien. Que aproveché mi oportunidad de dar el salto. Ya llevo siete años aquí, en España, y tres en el Girona. Y estoy muy contento", insistió.



"Para llegar a lograr cosas importantes es clave la disciplina. Puedes tener el talento, pero lo que hace que te mantengas en el alto rendimiento o no es la disciplina", dijo el jugador nacido en Cali. El lateral reconoció que los jugadores están "ansiosos por poder acabar la liga" y "cumplir el objetivo" que no es otro que "poner al equipo y a la ciudad, de nuevo donde se merece".



Mojica recomendó a todo el mundo a "seguir en casa, no salir y seguir todas las recomendaciones". "Es una situación especial. Única. Porque nunca se había vivido algo así", añadió el carrilero caleño antes de explicar que "trato de llevarlo con tranquilidad, con normalidad. Creo que lo que me permite llevarlo con esta normalidad, con esta tranquilidad, es poder estar haciendo varias cosas al día". Se refiere el colombiano a los deberes de preparación que le imponen desde el club, a la comunicación con su familia y a arreglar su casa.



"Pero también me da tiempo a jugar a la PlayStation con mis compañeros y a ver muchos detalles, muchas cosas, que con la rutina del día a día no percibes ni valoras", explicó. "Dentro de lo especial que es este momento, lo llevo bastante bien. Gracias a Dios. Porque hay otras personas que no lo están pasando bien, con familiares o conocidos contagiados", lamentó el '3' del Girona.



Sigue ejercitándose desde casa porque "la intención es poder mantener al máximo la parte física, el tono muscular" y aprovechó el encuentro con los aficionados para "mandarle un fuerte abrazo a la gente que está pasando por esa grave situación; en especial a la gente de Colombia y a la de Cataluña, donde la situación es bastante delicada".



Mojica, un fijo en los onces de un Girona que aspira a regresar por la vía rápida a la máxima categoría del balompié español, admitió, también, que "estos días de cuarentena" le han hecho recordar mucho a sus inicios. "Me han llevado a las raíces, a cuando era un niño. A los tiempos en los que jugaba con mis amigos en el barrio. A los días en los que empecé el camino que me ha llevado hasta aquí", dijo. "Tengo 27 años, pero sigo siendo ese niño sencillo con deseos ardientes, con hambre. Y me siento muy feliz de continuar siéndolo. Estoy muy contento de todo lo que he hecho. De toda mi carrera. De estar jugando en Europa", admitió.