Carlo Cosly, jugador de Honduras, había lanzado unas fuertes declaraciones y críticas hacia Jorge Luis Pinto en su paso por la Selección de Honduras, tratando al técnico de 'loco y puteador'.



El entrenador, quien recientemente pasó por Millonarios, habló sobre el tema y no le dio mucho protagonismo al futbolista, mencionando que no merecía una respuesta.

“Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta. Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: “El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar”; lo que dijo el capitán de Alianza. Preguntan por el más pícaro, el más bandido, por el más mal trabajador”, dijo el DT en 'As'.



Recordemos que Costly, literalmente, dijo: “Pinto te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba también hacia sus locuras. Si rechacé la Selección fue por el loco ese, yo con un carácter fuerte, pues no me la llevaba con él".