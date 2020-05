Mucho hablan de Suárez, pero otro colombiano dice presente en Zaragoza

El centrocampista colombiano Daniel Torres, del Real Zaragoza, destacó hoy que su equipo está "muy motivado, con esa ilusión de culminar el trayecto" que llevan y que podría traducirse en conseguir el retorno a la primera división española siete temporadas después de su último descenso.



Desde su incorporación al conjunto que entrena Víctor Fernández el último día de enero de este 2020, el colombiano solo ha disfrutado de algo menos de un mes y medio de normalidad tras el parón en la competición por la declaración del estado de alarma por la pandemia del covid-19, en España pero también en el resto de países.

Por eso, Torres reconoció en su comparecencia en rueda de prensa tras la sesión de entrenamiento matinal en las instalaciones de la Ciudad Deportiva que "ha hecho larga la espera y de hecho todavía se está haciendo larga". En estos momentos, para el jugador de Cáqueza (Cundinamarca), el hecho de poder entrenar donde normalmente lo hacen "ha sido un gran avance" y prepararse para encarar la competición les motiva mucho "para llegar lo mejor posible".



Ahora, el siguiente paso adelante debe ser el poder entrenar todos los componentes de la plantilla juntos: "Entones nos daremos cuenta de cómo estamos y cómo llegaremos a la competición".



El Zaragoza es segundo en la tabla, a solo un punto del líder, el Cádiz. Faltan por disputarse once jornadas. En el retorno a la competición no tiene dudas de que "todo va a ser diferente" y por eso apunta que uno de los objetivos que deben conseguir es acoplarse y acostumbrarse: "Saber que esto va a ser así y sacar el mejor provecho a las herramientas que podamos tener".



Uno de los aspectos que más puede condicionar tanto el desarrollo del juego como la actuación de los jugadores es el disputar los partidos a puerta cerrada. "Va a ser lo que más vamos a echar en falta, el empuje de la afición. Ellos nos manifiestan y nos hacen llegar ese apoyo, como han hecho durante toda la temporada, y es una motivación más para nosotros saber que hay que darlo todo para poder darles una alegría", dijo.



Torres no piensa en el conjunto de los once partidos que restan por disputar para tratar de alcanzar el ansiado ascenso porque cree que lo que deben hacer es enfocarse en el Alcorcón, próximo rival, "y en empezar a sumar".



"Al ser tan corta la competición todos vamos a ser indispensables, la diferencia la vamos a hacer en tratar de ir partido a partido, son finales para nosotros y vamos a tratar de sumar todo lo que podamos", afirmó.