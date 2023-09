Volvió Díaz y Liverpool recuperó la sonrisa: picante, sabor y gol

Jürgen Klopp decía, en enero de 2022, que no entendía cómo hacía Luis Díaz para estar siempre sonriente: cuando entrena, cuando juega, cuando espera, cuando habla, cuando calla. Ahora que Liverpool sonría gracias a él ya no parece un tan inexplicable.

Los 'reds' son unos con él y otros, en aquella época aciaga de su lesión, su cirugía y su recuperación, sin su aporte ofensivo. Es como si hubiera nacido ahí, como Alexander-Arnold, pero todavía sin un fluido inglés... aunque ya lo domina bastante, vale decir.

​

Lo cierto es que su temporada con Liverpool es tal como lo esperaban en Anfield: a puro gol, a pura entrega, a todo pulmón. Viene de demostrarlo en el duelo por la Europa League que los suyos perdían desde muy temprano contra Lask, pero que acabó en una remontada, muy encaminada gracias a él: le cometieron el penalti del empate (Núñez), anotó de cabeza poco después, y fue el primero que llegó a abrazar a Salah en el definitivo 1-3 porque estaba ahí, picando a su lado, acompañándolo hasta la red.

​

​Los 8 puntos de calificación de Sofascore reconocen que, aunque no pudo brillar en esa primera parte por falta de socios, en el segundo, con el tremendo fondo de armario del que dispone Klopp, fue definitivo.

Luis Díaz, Lask vs Liverpool Foto: Sofascore para Futbolred

Y venía de otra buena presentación en Premier League en el 1-3 contra Wolves, en el que entró en el complemento a pesar de haberse bajado horas antes del avión desde Colombia, donde jugó las Eliminatorias, y aportó para esa victoria en Premier League.

​

Y es que en esa, la mejor liga del mundo, lo suyo es siempre rendidor: dos goles y cinco pases clave en 6 partidos hablan del compromiso de siempre y el picante que pone en el ataque de los 'reds'.

Luis Díaz, temporada 2023 / 2024 Foto: Sofascore para Futbolred

Decía Peter Crouch, ahora en su rol de analista, que el tridente de Liverpool no podía imaginarse son Díaz, con Salah y Núñez. Y sí. Fluyen, no se quitan espacio sino que los abren, alternan lugares en el frente de ataque con naturalidad, hacen que Klopp, aún sin pensarlo, recupere la sonrisa.

​

Otro día se discutirá qué tiene en Liverpool que no le da la Selección Colombia para aprovecharlo mejor. Lo cierto es que su temporada está siendo fenomenal en Premier y eso, desde este lado del mundo, será siempre la mejor excusa para reír con él.