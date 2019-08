No todo fueron elogios: criticaron físico e intermitencia de James

El regreso de James Rodríguez a Real Madrid sigue siendo un asunto trascendental en España, hace unos días por las versiones sobre su futuro y ahora por el balance de su primer juego como titular, en el 1-1 contra Valladolid.

En general, la crítica valoró que fue el hombre más incisivo en el ataque durante la primera etapa y no pocos se preguntaron por las razones de su temprana salida (minuto 55). Tuvo tres opciones claras de gol, más que Vinicius Jr., su reemplazo, y que el recién llegado Jovic.





Sin embargo, desde algunos sectores se oyeron críticas a la intermitencia en su juego e inclusive a su forma física.



El primer asunto es el más sensible: "Sin recambios, por ahora, con Asensio de baja de larga duración, con Hazard aún en la enfermería y con un Vinicius sombrío para Zidane, el técnico galo echó el lazo a James. El colombiano, futbolista tan talentoso como intermitente, pisó Chamartín dos años después y recuperó la titularidad madridista tras 833 días", escribió el prestigioso periodista José Sámano en el diario El País de España.



"Tan talentoso como intermitente"... Y no se quedó ahí el experto, pues también aludió a la puntería: "Nadie mereció un reproche, cada cual se exprimió como un limón. Otra cosa fue la puntería. No fueron pocas las ocasiones para James y Bale, futbolistas con una zurda clínica a los que varios disparos se les fueron por un meñique".



Ya sobre el tema físico, el diario El País tampoco quiso pecar de exceso de optimismo: "James, que ni se ha estrenado en la pretemporada, se fundió a la hora. ZZ le retiró en favor de Vinicius".



En este sentido, también el diario Marca consideró que James salió porque el físico no le dio más, aunque el propio Zidane dijera luego que "estaba tocado" y por eso salió tan pronto: "su físico no le aguantó y a los 56 minutos salió del campo ovacionado", dijo el medio.



Aunque valoró que fuera el hombre que "agilizó muchas posesiones del Madrid" y el que más opciones de gol registró, El diario Mundo Deportivo destacó un dato poco favorable de James: "En los 57 minutos que estuvo sobre el terreno de juego antes de ser sustituido Vinicius dio 35 pases buenos, falló 5, perdió el cuero en 7 ocasiones y lo recuperó en dos".