Bocanegra sorprendió con una declaración sobre su salida de Nacional

La salida de Daniel Bocanegra del Atlético Nacional sorprendió a muchos seguidores del club verdolaga, pero lo que no se sabía era que el primer soprendido había sido el mismo jugador. Así lo dejó entrever el defensor colombiano en una entrevista concedida a un programa deportivo de la radio asunceña, en el que conversó sobre su llegada a Libertad, su estado físico y la posición en la que podría jugar en el equipo que dirige Ramón Díaz.

"Es muy lindo venir aca, jugar Copa Libertadores. No estaba en los planes que Nacional me dejara salir, pero se hizo un esfuerzo de ambas partes y contento por eso. Es mi primera experiencia jugar en el exterior", dijo Bocanegra en el programa ‘Futgol 970’ de la emisora Universo de Asunción.



"Me propusieron venir al fútbol paraguayo, esta era una linda oportunidad y no la quise desaprovechar", agregó el jugador que jugó siete temporadas consecutivas con el club antioqueño, entre el 2013 y el 2019.

Bocanegra también habló de que está dispuesto a jugar en otra posición, con tal de aportar al equipo: "El profe me quiere de lateral derecho, pero no tengo problemas de jugar de zaguero central o de volante 5, conozco la posición, no tengo problema", anotó el jugador tolimense que en abril próximo cumplirá 33 años.



"Físicamente gracias a Dios estoy muy bien, allá en Nacional hice pretemporada desde el 3 de enero, la hice antes de venir para acá", explicó Bocanegra.

