Nicolás Hernández resuelve su futuro: seguirá en histórico de Brasil

El fútbol brasileño se sigue interesando en jugadores colombianos, y uno de ellos que ya jugaba desde hace un buen tiempo en un conjunto brasileño tendrá una nueva oportunidad de desarrollarse a sus 25 años de edad en una institución de dicho país. Ya se sabía que el defensor no iba a continuar actuando con el Athletico Paranaense y empezaron a aparecer grandes rumores en el próximo equipo que pudiera contar con los servicios de Hernández.



Nicolás Hernández tenía grandes ofertas de Brasil con el Fortaleza, y en la Major League Soccer con el Charlotte y el New York City que se acercaron al jugador y al Athletico Paranaense para mandar las primeras ofertas con el objetivo de quedarse con los servicios del colombiano. Sin embargo, un club que no lo estaba buscando, lo firmará muy pronto.

Se trata nada más ni nada menos que de un equipo histórico en Brasil como lo es el Inter de Porto Alegre. Nicolás Hernández no tuvo una gran oportunidad de destacarse en Atlético Nacional y viajó a territorio brasileño donde ha llamado la atención con sus actuaciones con el Athletico Paranaense. Ahora, después de salir del 'Furacao', tendría todo listo para firmar con otro club de dicho país.



Inter de Porto Alegre que quiso firmar a Juan Fernando Quintero podría ser el próximo destino de Nicolás Hernández, pues, según el periodista deportivo, Pipe Sierra, mencionó que faltan escasos acuerdos para que se formalice el fichaje de Hernández en el conjunto portoalegrense . Su vinculación podría darse en los próximos días.



Pipe Sierra escribió en Twitter, "a esta hora se ultiman detalles para que Nicolás Hernández (25) sea nuevo jugador de Internacional de Brasil. Firmará hasta diciembre de 2025". Además, sentenció que el oriundo de Villavicencio, Meta llegará al cuadro de Porto Alegre de manera definitiva por dos años.