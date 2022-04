Nicolás Córdova desmiente el rumor: 'James Rodríguez está lesionado'

Sorprendió en Colombia que no se viera por ningún lado el nombre de James Rodríguez como inicialista ante el Istiklol Dushanbe en el inicio de la Liga de Campeones Asiática. Conclusiones apresuradas como que no tenía ganas de jugar y que apuraría su salida del club catarí para buscar nuevos aires europeos no se hicieron esperar en territorio colombiano. Sin embargo, Nicolás Córdova habló previo al encuentro frente el Al-Hilal y mantuvo que arrastra una lesión.

Tras la sorpresa que dio no ver a James Rodríguez ni convocado fue enorme en Colombia. El Al Rayyan se prepara para su segundo partido en la Liga de Campeones Asiática, y tampoco podrá contar con el colombiano. Según su estratega, el chileno Nicolás Córdova, el jugador padece de una lesión que lo ha alejado de la competencia.

En rueda de prensa, Nicolás Córdova fue preguntado por sus razones de la no convocatoria de James Rodríguez que caló mal en Colombia. El austral manifestó, ‘yo no sigo la prensa colombiana, y sobre James, está lesionado, y cuando regrese de su lesión regresará a la convocatoria’. Asimismo, dijo que, ‘eso de pedir no jugar es mentira’, negando lo que se especulaba en Colombia.

Al-Hilal de Gustavo Cuéllar será su próximo rival con la duda de James Rodríguez, tirando a imposibilidad de verlo jugar por su condición actual, aunque está en proceso de rehabilitación evolucionando bien, según el director técnico chileno. Sobre su rival, comentó, ‘no miro los resultados del pasado, Al-Hillal es un gran equipo, y nosotros somos un gran equipo, defenderemos nuestras posibilidades en este partido’.