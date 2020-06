América de México se prepara: Benedetti se recupera y será inscrito

América de México regresó a los entrenamientos individuales luego de la suspensión y finalización del torneo Clausura de la liga MX debido a la pandemia del coronavirus. El técnico de las 'águilas', Miguel Herrera, ya piensa en la próxima competencia, asegurando que contará con Nicolás Benedetti para el Apertura, pues el volante se recupera satisfactoriamente de su lesión en la rodilla.

Herrera afirmó que Benedetti volverá a entrenamientos normales a finales de agosto, indicando que será parte de la plantilla para el torneo Apertura: "Benedetti está considerado, está listo, a finales de agosto estará para trabajar al ciento por ciento con el equipo", aseguró el 'piojo', quien además manifestó que probablemente el equipo no tenga grandes contrataciones, tras la fuerte crisis ocasionada por el covid-19.

Asimismo, el estratega mexicano también habló sobre la continuidad de Roger Martínez, Herrera hizo énfasis en que el colombiano debería concentrarse en su presente deportivo y no en las ofertas, como paso a principio de año: "Hablé con él, se fue pensando que había una oferta de Europa, pensando que lo íbamos a dejar ir cuando no había algo concreto, sino que había un solo equipo de Italia que lo había pedido prestado, pero no lo íbamos a prestar. Es un jugador que tuvo un precio alto, por supuesto que no lo íbamos a prestar. Había una oferta del Inter de Miami".



"No estaba concentrado cuando terminó eso, le dije 'no hay ninguna oferta, métete a cumplir con América porque te paga y te paga bien. Te queremos con esa actitud de jugador importante'. Hoy mismo le estamos exigiendo su entrega y determinación", finalizó el técnico, en declaraciones recopiladas por el Diario AS.



El torneo Apertura de la Liga MX comenzará el próximo 24 de julio a puertas cerradas. Se espera que tenga su final en el mes de diciembre.