Las opciones que maneja Benedetti: descartado volver al Deportivo Cali

En los últimos días se ha mencionado la posibilidad de que Nicolás Benedetti regrese en junio al Deportivo Cali, teniendo en cuenta que no ha tenido mucha continuidad en el América de México.



Sin embargo, en diálogo con ‘Deportes sin Tapujos’, el representante del volante vallecaucano, Daniel Azcárate, negó dicha versión: “Esa información es falsa, Nicolás está bien en el América, contento, está creciendo, se siente bien en México, ojalá en algún momento se pueda dar el regreso al Deportivo Cali, en varias ocasiones me han preguntado lo mismo y la he desmentido por completo”.



Agregó que por ahora esa opción está totalmente descartada: “‘Nico’ quiere seguir creciendo a nivel internacional y por ahora está descartado. Él tiene dos años y medio más de contrato con el equipo”.



Sobre la actualidad en el plantel azteca , dijo que “nosotros siempre hemos estado abiertos a cualquier posibilidad que deportivamente beneficie a Nicolás, hoy por hoy la única información es que ‘Nico’ tiene que regresar a la institución a hacer la pretemporada como cualquier jugador del club, el cuerpo técnico lo tiene en cuenta y el club está muy contento con él, infortunadamente ha tenido una serie de lesiones que le han impedido esa continuidad, pero de resto, estamos al 100% con el club y con el cuerpo técnico”.



No obstante, reconoció que sí ha habido interés por el mediocampista de parte de otros conjuntos: “Sí he recibido llamadas de otros agentes y directores deportivos no solo de la Liga mexicana sino de otras ligas, pero simplemente preguntan, pero a la fecha ni yo ni el club hemos recibido nada formal. Nos han llamado mucho de la MLS, porque antes de que él firmara con México teníamos tres clubes interesados por él; de México he tenido también acercamientos con tres clubes, de Bélgica me llamó un agente y un director deportivo, de Argentina también tuve conversación con dos clubes, pero solo han sido diálogos informales y absolutamente nada concreto”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces