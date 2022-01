¿Do you speak english, Duván? ¡A aprender! Histórico apunta al 'Toro'

Duván Zapata está lesionado, no ha podido regresar en Atalanta a pesar de que al comienzo parecía un problema muscular menor, y eso lo saca de los planes del club pero, seguramente, también de la Selección Colombia, que en diez días jugará las Eliminatorias a Catar 2022 contra Perú y Argentina.

Pero su prestigio es tal que no hay problema físico que afecte su cotización en un mercado en el que podría dar una de las grandes sorpresas.



Según informa el Daily Record de Inglaterra, el delantero es objetivo del Newcastle United, que ya habría hecho una primera y entusiasta oferta: nada menos que 30 millones de euros.



El club, que recientemente fue adquirido por un grupo de multimillonarios de Arabia Saudí, se habría planteado el fichaje como uno de los grandes golpes que dará en este 2022 para entrar pisando fuerte en la Premier League.



"Si bien Atalanta está abierto a vender a Zapata, que ha marcado 65 goles en 118 partidos de la Serie A para el club italiano, se entiende que valoran al jugador de 30 años en alrededor de 45 millones de euros", dice el medio, que alude a un detalle no menor, que es la edad del jugador vs su garantía de efectividad de cara al arco rival.



¿Le suena el nuevo destino al vallecaucano? "Se dice que Zapata, bajo contrato en Bérgamo hasta 2023, está abierto a mudarse a St James 'Park si los dos clubes finalmente acuerdan una tarifa", asegura la fuente.



Pero ojo: sin duda llegar a la Premier League a estas alturas de su carrera sería un gran logro para el colombiano, pero la pregunta sería, ¿Newcastle es el mejor destino posible? Se trata de un recién ascendido que está en serio riesgo de perder la categoría, ahora que el torneo ha pasado ya de la mitad: ocupa el puesto 19, el penúltimo de la tabla, con solo 12 unidades.



Esa es una primer dificultad. La otra es que Zapata no sería el única candidato. De hecho, sería un plan B: "se está trabajando en Zapata como una alternativa en caso de que Staveley y compañía no logren asegurar su elección preferida para el puesto, Darwin Núñez. El Benfica pide un traspaso de 60 millones de euros por el internacional uruguayo, al que fichó procedente del Almería por 24 millones de euros, hace 16 meses. El club de Lisboa, con problemas financieros, está obligado por contrato a pagar el 20 por ciento de cualquier ganancia de capital en una venta a Almería y una gran comisión a los intermediarios del joven de 22 años", afirma el medio británico.



Significa que sí, que hay probabilidades altas de que vayan por él de inmediato. Ya Newcastle anunció a Kieran Trippier, ex Atlético de Madrid, y busca a otro delantero, un mediocampista central y un defensa central. Lo bueno es que hay dinero. Ahora lo que habría que evaluar es si hay proyecto.