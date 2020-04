Néstor Otero habla del reto que sumó a su vida: Llacuabamba del Perú

Hace apenas un mes y 4 días llegó a Perú para dirigir al novel Deportivo Llacuamba, conocido como el club de los mineros o la Resistencia Celeste, y que ascendió esta temporada a la primera división de Perú, tras un breve paso al frente de las selecciones juveniles de Nariño.

Su debut como técnico se dio en la escuela del Boca Juniors de Cali, luego iniciaría su carrera profesional en 1999 con el Deportes Tolima, pero vendrían también Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Real Cartagena, Deportivo Pereira, Deportes Quindío, Cúcuta Deportivo, Independiente Santa Fe, Atlético Huila, La Equidad, Águilas Doradas y Cortuluá.



“Acá estamos desde el 4 de marzo, a los dos días de haber llegado había competencia, no nos alcanzaron a inscribir, tuvimos que dirigir desde las gradas, quedamos 2-2 y allí fue cuando vino la cuarentena por el coronavirus”.



Otero está radicado en Cajamarca, al norte de Perú y cerca al Ecuador, donde afortunadamente no hay datos de contagiados porque ha funcionado el cierre de fronteras y solo permiten la entrada de autos de campesinos que lleven alimentos. No obstante, los directivos están buscando que los autoricen a jugar sus partidos oficiales en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, de Cajabamba.



“Llacuamba es un equipo recién ascendido al fútbol profesional, ellos tuvieron que buscar otra sede y están esperando que la Federación Peruana les apruebe jugar en el estadio de Cajabamba (a 2.700 metros sobre el nivel del mar). Encontramos un equipo que cambió su entrenador porque los resultados no habían sido los mejores, ellos quieren que el equipo no descienda y ese es el objetivo con el cual nos trajeron. Vimos que se tienen jugadores de buen pie, en ese partido empatamos 2-2 con la UTC de Cajamarca, que iba de quinto. Luego íbamos a enfrentar a Ayacucho, pero vino la interrupción del torneo por el coronavirus y estamos haciendo entrenamientos virtuales a través de la aplicación zoom con la orientación de nuestro preparador físico, Juan Bonilla, estamos muy pendientes de los jugadores, de su peso, su alimentación, su dieta; los muchachos han sido muy asertivos a la hora de recibir la información, estamos todos pendientes del horario de los entrenos, muy conectados y solo esperamos que con el poder de Dios no haya más infectados, más muertos y volvamos al trabajo”.



De la parte laboral agregó que “afortunadamente ya nosotros firmamos el contrato y nos inscribieron. Mi familia está dividida, dos de mis hijos están –Diego Fernando y Julián– hace casi dos años en Australia, trabajan y estudian allá; Alex, el mayor, trabaja en el Boca Juniors y mi esposa se quedó en Cali porque estaba haciendo un curso, iba a viajar el 1 de abril, pero con este problema no pudo hacerlo, y yo estoy acá con el profesor John Herrera y el preparador físico Juan Bonilla”.



Cuando se dio la vinculación al conjunto peruano ya la plantilla estaba lista por cierre de inscripciones y el último elemento que llegó fue el experimentado defensor central colombiano Humberto Mendoza. “A Humberto todos lo conocemos por su trayectoria. Por eso los trajeron acá vieron nuestra hoja de vida y recorrido, es un equipo que se está organizando con muchas ganas de salir adelante. Estamos preparados con el reto junto al cuerpo técnico, este momento estamos al día tanto jugadores como cuerpo técnico. Es una empresa de minas de oro muy organizado, hay una estructura sólida para hacer un buen trabajo”, sostuvo el entrenador caleño.



En cuanto a un tema que se ha ido generalizando como el reajuste de salarios, Otero señaló que “en la parte deportiva, los clubes al no haber partidos, taquillas, televisión ni publicidad, es normal que todas las empresas estén pendientes de esta situación, pero hasta ahora nadie nos ha dicho nada y toca esperar si se regresa a finales de abril o en mayo”.



Sobre el sistema del campeonato peruano, explicó: “Acá se juegan dos torneos, Apertura y Clausura, clasifican los primeros ocho, al igual que en Colombia, y el descenso es al final del segundo campeonato. También hay cupo para los eventos internacionales y lo distinto es que los últimos cuatro son los que descienden”.



De lo que se ha jugado del certamen en el vecino país destacó que “apenas van seis fechas del torneo, el equipo tiene 5 puntos, el séptimo tiene 7 puntos y estamos cerca, no es sino empezar a ganar con el trabajo, la conciencia y la actitud de los muchachos y sé que vamos a lograr el objetivo. Wallis Sánchez, Junior Pizza, que han estado en el fútbol internacional; Daniel Chávez, que jugó en Bélgica, el delantero argentino Maxi Velasco, Kevin Santamaría, de la Selección de Honduras y Humberto Mendoza, que sabemos nos va a dar una mano”.



En cuanto a los compatriotas que se encuentran en ese balompié argumenta que “hay jugadores que venían con buen nivel, como Donald Millán, Dawling Leudo y Johan Arango. El colombiano gusta mucho en Perú por el estilo de juego, la habilidad, la picardía, la inteligencia: En cuanto a técnicos también el ‘profe’ Flabio Torres, hay muy buena representación”.



Otero espera que su conjunto se vuelva muy fuerte en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, aprovechando la altura de la ciudad. Por lo pronto, pasa los días confinado en casa y acostumbrándose a Cajamarca: “Ya estamos adaptados, hace mucho frío, llevamos más de un mes acá, la gente es muy servicial”.



Muchas veces equipos cuyo primer objetivo era salvar la categoría terminaron como protagonistas y eso es lo que el técnico Otero pretende con el elenco albiazul: “Esa es la idea, en las dos semanas que estuvimos trabajando con los jugadores vimos un gran potencial de recursos para desarrollar las tareas que pretendemos. Hasta ahora lo que he visto no es una superioridad manifiesta de los equipos grandes de Lima, de hecho, si se mira la tabla, no es mucha la diferencia en puntos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces