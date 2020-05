Otero alista su estrategia tras anuncio del regreso del fútbol en Perú

Aunque todavía no hay una fecha exacta, la oficialización del regreso del fútbol en Perú por parte del presidente Martín Vizcarra no solo entusiasma al resto de países de Suramérica, sino que llena de alegría a entrenadores y futbolistas que se encuentran en ese balompié, varios de ellos colombianos,

El vallecaucano Néstor Otero llegó el 4 de marzo pasado a dirigir al Deportivo Llacuabamba y apenas alcanzó a dirigir un partido, desde la tribuna, antes de interrumpirse la competencia por la aparición del covid-19. Allá el campeonato quedó en la sexta fecha y su conjunto suma 5 puntos, a la espera de que se reactive el certamen y puedan encontrar el nivel que los lleve a la parte alta.

En un amplio diálogo con Futbolred, señaló que “el viernes el presidente Vizcarra dio la noticia de que ya se podrá regresar el fútbol profesional peruano, tengo entendido que primero se van a realizar unas reuniones con los miembros del Departamento Médico y del Departamento Tecnológico de Entrenamientos de la Federación Peruana de Fútbol con el Gobierno y el Ministerio de Salud para fijar los protocolos que se van a utilizar. En este mes de mayo algunos equipos han estado pasando unos protocolos, el primero la Universidad San Martín, luego Alianza Lima, Universidad César Vallejo, Universitario de Deportes, ya otros, incluidos nosotros, también los están pasando. Luego tendrá que pasar definitivamente el protocolo de la Federación Peruana de Fútbol”.



De igual forma, el entrenador caleño entregó otros detalles que tienen que ver con la puesta a punto de los diferentes conjuntos: “Tengo entendido que nos darán un mes para empezar a preparar a los equipos con la pelota, pero ese mes iría por fases, una fase es una semana, en la primera semana irían solo cuatro jugadores en un determinado horario, se guardarán las distancias, se harán exámenes previos, evaluaciones a cada futbolista, miembros del cuerpo técnico, auxiliares, las partes del camerino se van a desinfectar; en fin, todos los protocolos para la seguridad y salubridad de los jugadores que van a entrar, serán entrenamientos a puerta cerrada, sin prensa. En la segunda fase parece que se aumentarían los participantes, 8, después 16 y por último todos, previo a la competencia. O sea, todo será por fases, lo que estamos esperando es que la Federación Peruana de Fútbol se pronuncie sobre el protocolo que ellos van a decidir y se pase al Gobierno para ver cuándo se reinician los entrenos y después de eso la competencia”.



Otero reconoció la noticia los llena de tranquilidad: “Para nosotros es un alivio que esto pase, los partidos serán emitidos por televisión, a puerta cerrada, para nosotros es bueno porque volvemos a nuestra profesión, a trabajar, lo que más nos gusta realizar, para volver con todo, aunque nosotros hemos estado haciendo entrenamientos cada dos días en la parte virtual con los jugadores a través de zoom, pero no es lo mismo trabajar cada uno en su casa que hacerlo en la cancha, con el balón, que es un elemento esencial. Vamos poco a poco, pero quedamos sujetos a la decisión de la Federación con el protocolo que se va a realizar para poder empezar”.



Sobre la probable fecha del reinicio, el técnico colombiano afirmó que “parece ser que los entrenamientos comenzarían en junio y la competencia para el mes de julio, o de pronto se arrancarían las prácticas en julio y el campeonato en agosto. Todavía no tenemos certeza, hay que esperar que la Federación saque el comunicado oficial de acuerdo con las conversaciones que tenga con el Gobierno y con el Ministerio de Salud”.



También reconoce que el nivel no será igual al que se tenía en marzo, aunque el plantel está preparado para sorprender: “Tenemos que ir de menos a más, En Alemania en la primera fecha de la Bundesliga se lesionaron ocho jugadores, nosotros tenemos que empezar paulatinamente, tener mucho cuidado en las cargas para que nuestros jugadores no se vayan a lesionar, que puedan llegar a la competencia de la mejor manera posible. Hemos estado preparando nuestros entrenamientos de acuerdo con esa información, tenemos varias prácticas preparadas mirando la cantidad que jugadores que aprueben, de acuerdo con las necesidades que hemos visto en el plantel para entrar a competir con un nivel muy alto de rendimiento.



Sobre los contratos de Johan Arango y Dahwling Leudo, que fueron suspendidos parcialmente en Binacional, dijo que “no tengo esa información, pero acá casi todos los equipos hicieron una oferta de salarios de un porcentaje, unos del 70%, otros del 50%, porque como no hay entradas de taquilla ni de televisión el aspecto económico es bastante complicado, entonces casi todos aceptaron esa oferta conscientes de la situación, porque esto del covid-19 no es culpa de nadie del entorno del fútbol y somos conscientes de la situación. A nosotros se nos planteó el 50% y todos aceptamos, pero no sabía lo de Arango y lo de Leudo en Binacional, pero si ya va a regresar el torneo tienen la posibilidad de llegar a acuerdos con los directivos, porque la situación económica en todo el mundo es igual y hay que ser conscientes de eso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces