¡Un cambio repentino, de Europa a México! Natalia Gaitán se sinceró

La ambición de cualquier jugadora es sin duda alguna salir de su país y desempeñarse en un club del extranjero. Natalia Gaitán lo pudo cumplir jugando en Estados Unidos, y en Europa con equipos españoles como el Valencia y recientemente, el Sevilla.

Después de quedar libre, se esperaba que la defensora bogotana firmara con un club del viejo continente como ha sido costumbre e los últimos años. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, Natalia Gaitán firmó con una de las ligas más fuertes en Latinoamérica como la Liga BBVA MX Femenil. Se convirtió en la tercera incorporación de Tigres después de Amanda Marroquín y Anika Rodríguez.



La zaguera ya suma dos partidos con Tigres disputando los 90 minutos en una derrota y una igualdad sin goles. Sobre su llegada, comentó, ‘en España estaba contenta, llevaba mucho tiempo allá y sentía que necesitaba un cambio, un nuevo aire y se escuchaba mucho sobre la liga mexicana, sobre su crecimiento, su estructura y era algo que me atraía mucho de esta propuesta.



Con mi agente nos acercamos a varios clubes y al final con Tigres se dieron las cosas rápido y fluidamente, de una manera que tampoco estábamos esperando, pero fue afortunado y hoy en día tengo la oportunidad de vestir esta camiseta’.



Natalia Gaitán también desveló el por qué de Tigres, ‘se escuchaba sobre todo de la compañía de los aficionados, de la apertura de los estadios para los equipos femeninos, en el crecimiento de la liga como proyecto estable y se escuchaba más sobre los equipos más tradicionales, los más ganadores, y cada vez se empezaba a abrir la puerta para jugadoras en el exterior, creo que eso para mí hizo que fijara los ojos acá y tuviera esta oportunidad de estar jugando’.



Esta será la primera experiencia en el fútbol profesional de Natalia Gaitán en Latinoamérica. ‘Un proceso bonito, diferente a lo que había vivido y estado acostumbrada, muy enriquecedor, en poco tiempo he aprendido muchas cosas sobre la liga y el equipo, sobre una forma nueva de ver el fútbol y ese antojo de jugar en el Volcán y de tener esa experiencia con los hinchas que me han dicho que es bonito poder vivirla, así que con mucha ansiedad de poder hacerla’.



Del fútbol europeo al de México, Natalia Gaitán explicó cómo son los estilos en la Liga BBVA MX Femenil, ‘es cambiar un estilo de juego, es cambiar un estilo propio y colectivo, adaptarme a esta liga, tenemos una entrenadora que también es internacional entonces ese cambio puede ser no tan brusco o tan radical y podemos coincidir en muchas cosas.



Es un proceso de adaptación, de poder poner mis cualidades a las órdenes del equipo y de poder aportar en lo que más pueda, con el paso de los partidos me sentiré más cómoda y a gusto, tanto en el equipo como en la Liga. Espero que esto ayude, yendo un paso a la vez y no pensando en lo que serán los siguientes cuatro meses’.



Asimismo, habló del trabajo de la directora técnica canadiense, Carmelina Moscato, ‘con Carmelina ha sido muy bonito, es distinto a algunas cosas de las que estaba acostumbrada en los últimos años, pero me gusta su forma de expresar lo que quiere, de la cercanía con la jugadora, ella al haber sido jugadora de alto rendimiento le da un plus y autoridad para saber lo que uno puede estar sintiendo o pensando.



Es una conexión muy chévere que permite que haya más sinergia y se pueda trabajar de una forma más tranquila, entonces. No sé cómo se jugaba el año pasado, pero me gusta lo que hacemos, la propuesta que hacemos, nos falta ese último cuarto, el último paso o un tiro a portería y que nos permita llevarnos los tres puntos, pero estoy segura que llegarán las oportunidades y vamos a crecer conforme vaya avanzando’.



Por último, dijo que Europa es todavía una opción a futuro, ‘no creo que se cierre ninguna puerta, es parte de la vida, una experiencia más en un club grande en México que se escucha a nivel internacional, entonces, creo que en el momento dado se da la oportunidad de ir lo valoraré y veré las opciones y tomaré la mejor decisión para mí, con base en eso tomaré un camino’.