Muriel no se resigna a ser suplente de oro: 'trabajo para ser titular'

Luis Fernando Muriel sigue siendo protagonista en Atalanta, donde acaba de salir figura en la clasificación a cuartos de final de la Copa de Italia, tras reportarse con gol y asistencia en el triunfo 3-1 contra Cagliari.

El colombiano sigue sumando méritos al rótulo de 'suplente de oro', pues el DT Gian Piero Gasperini lo utiliza como revulsivo generalmente y no como titular en todos los juegos.



Esa realidad sigue sin ser ideal para el colombiano, más allá de sus espectaculares resultados, y así lo ha dejado claro en una una entrevista para L'Eco di Bergamo: "hay que saber interpretar los momentos. Respeto las elecciones de Gasperini y sé que puedo ayudar al equipo tanto desde el inicio como entrando. Trabajo para ser titular, no para salir al campo durante el partido. Esto me ayuda a estar preparado incluso cuando juego veinte minutos o media hora", dijo.



Aunque muchos ven en Duván Zapata a su contendor, él confiesa que es un apoyo: "Somos muy cercanos, nos conocemos desde que teníamos 15 años. Nos asesoramos y nos sentamos uno al lado del otro en el vestuario y sucede que en el medio tiempo hablamos y nos preguntamos cómo estamos. Si anota, yo soy el primero en alegrarme y viceversa".



Muriel dijo que ahora se siento más parte de su equipo y que se nota en sus movimientos, cada vez más sincronizados con sus compañeros: "comparado con el año pasado estoy mejor. Me siento más dentro del mundo Atalanta, ahora es más fácil entender la sincronización de los partidos y los movimientos de mis compañeros y todo sale más fácil", afirmó.



Finalmente, al ser consultado por la situación de Alejandro 'Papu' Gómez, quien fuera capitán del equipo pero ahora no cuenta tras un duro cruce con el DT Gasperini, se limitó a consultar: "Lo extrañas, a todos les gustaría tener un jugador como Papu en el equipo. Espero que se pueda resolver y que pueda encontrar la mejor solución".