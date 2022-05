Unos se van y otros llegan: movimientos de colombianos en Atalanta

Ahora que ha terminado oficialmente la temporada en Europa, hay dos actividades seguras: las vacaciones de los futbolistas y las reuniones de los agente para sellar tratos con los dueños de clubes.

En eso estarán todos en las próximas semanas, especialmente en el Atalanta, que ha firmado una temporada decepcionante, sin protagonismo en el Calcio y sin competencias europeas que permitan ilusionarse con el segundo semestre. Hay que ponerse manos a la obra ahora mismo.



Según los rumores, lo primero sería rejuvenecer la nómina, permitiendo la salida de jugadores que han sido fundamentales pero que, si no salen ahora, no reportarán dinero... el fútbol no permite envejecer sin antes dejar algo en la caja registradora.



Por eso se habla de Duván Zapata y de Luis Muriel. En el primer caso, según The Mirror, el delantero podría llegar a Newcastle a cambio de unos 30 millones de euros.



De hecho, según L'Eco di Bergamo, su reemplazo ya está en vías de contratación: "Atalanta está en busca de un sustituto de Zapata y ya habría un nombre. Según informa L'Eco di Bergamo, la dirección de los Nerazzurri ha puesto en su agenda el nombre de Assan Ceesay, del Zürich. El delantero gambiano viene de hacer una temporada apasionante, con 18 goles en 29 partidos. El jugador también es seguido por otros clubes como el Wolverhampton y el Mónaco", dice la fuente.



La Gazzetta dello Sport aseguró que está en carpeta de Juventus junto a Giacomo Raspadori, mientras AC Milan y Roma siguen atentamente la evolución de esas negociaciones.



Pero en esos movimientos, otro colombiano entra en la discusión: Jhon Janer Lucumí. Según L’Eco di Bergamo, ha vuelto al radar ante la salida casi segura de Merih Demiral.



“A los nerazzurri les gustaría tener poco tiempo para llegar a Jhon Lucumí. El defensa del Genk ya había sido asociado con la Diosa hace un año y su nombre podría volver a la actualidad dada la ya casi segura Merih Demiral en la Premier League . La valoración de Lucumí es de solo 5 millones de euros y el contrato con Genk expira en un año”, dijo el medio.



Habrá que esperar a la evolución de las negociaciones pero es un hecho que Atalanta no se olvidará de los colombianos.