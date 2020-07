¡Imperdible! Colombianos que van por el título de la ‘MLS Is Back’

Este 25 de julio comienzan las fases finales de la ‘MLS Is Back’, torneo creado a partir del parón por el coronavirus. Los octavos de final tendrán en total a nueve colombianos (ocho jugadores y un entrenador) repartidos en seis de los 16 equipos.



Por ello, en Futbolred recordamos a cada uno de los protagonistas. Acá puede ver la parrilla completa del fin de semana,

Sábado



Orlando City vs Montreal Impact - En el equipo local dirige Óscar Pareja, juegan Andrés Perea (ex-Atlético Nacional y con paso por Selección Colombia Sub-20) y Santiago Patiño (delantero paisa).



Philadelphia Union - New England Revolution - En la visita juega Luis Caicedo (ex-Cortuluá).



Domingo



Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps - En los locales juega Felipe Hernández (volante ibaguereño), mientras que en la visita están Cristian Dájome (ex-Nacional, América, Pasto, etc) y Fredy Montero (ex-Cali, Huila, Millonarios, etc).



Lunes



Seattle Sounders vs Los Angeles FC - En el cuadro local está Yeimar Gómez (defensor chocoano) y en la visita están Eddie Segura y Eduard Atuesta (ambos con paso por la Selección Colombia Sub-23).

​

​Martes



Portland Timbers vs FC Cincinatti - Con los locales juegan los hermanos Chará, Diego y Yimmi, y Dairon Asprilla (ex-Alianza Petrolera, Millonarios, etc).

​



Los otros duelos son:



26/07 - Toronto FC - New York City FC

27/07 - San Jose Earthquakes - Real Salt Lake

28/07 - Columbus Crew - Minnesota United