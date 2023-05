Borja, a corazón abierto: vive suplencia en River y espera por Lorenzo

¿Cómo entender que ni los goles importantes, como el último contra Boca, aseguren su titularidad en River Plate?



Yo creo que River es un equipo grande y tiene grandes jugadores y el profe (Demichelis) ha decidido hacer rotaciones para el beneficio del equipo y que todos sumen minutos y sean importantes. Internamente se habla y por eso cuando me ha tocado jugar he tratado de responder, a veces Salomón ha marcado goles y Beltrán también ha aportado. Es lo que nos corresponde a los delanteros, incluso Suárez que ha marcado goles y ha jugado muy poco, y eso hay que verlo también.



¿Cree que es el tercer delantero de River, detrás de Beltrán y Rondón?



Y me siento una pieza clave del equipo, como son todos, me siento importante y por eso cuando juego tengo que demostrarlo en el campo, afuera no me gusta hablar de mi posición, simplemente me dedico a entrenarme bien para cuando me toque jugar.



Cuando Demichelis dijo en rueda de prensa que usted debía esforzarse más, ¿cómo lo tomó?



Es un mensaje para todos, es un equipo grande y hay una competencia muy alta, hay que exigirse a diario, no solo en las entrevistas lo dice sino que es internamente que lo dice, que hay que esforzarse para estar a la altura, los raticos que le ha tocado a cada uno ha aportado y ese es el sentido de todo esto.



¿Y cuando dijo que prefería usar más volantes aunque eso implicara sacrificarlo a usted?



Un par de veces he dicho esto después de cada partido: vine a ser campeón y todo el que me ayude bienvenido sea, creo que eso es algo que lo tengo claro, quiero ser protagonista y para eso me entreno, pero cuando me ha tocado jugar he aportado y por eso estoy acá y por eso asumí el reto de salir de Colombia, porque quería ser campeón y hacer historia acá y por eso trato de estar a al altura. Si el profe decide jugar de esa manera es en lo que cree y le ha dado resultado.



Pero, un delantero habitualmente titular como usted, ¿cómo vive esta nueva normalidad de ser suplente?



En los partidos de preparación hice tres goles, en liga llevo tres, en supercopa hice uno, en copa hice uno, en un amistoso hice un gol hace dos meses conta U. de Chile también y ratifico que vengo como goleador. Hablo es dentro de la cancha, no me gusta decir que merezco jugar, me esfuerzo, entreno y cuando me toca quiero ser útil para el equipo, el cuerpo técnico decide y eso está claro. He sido titular muchas veces, entré contra Independiente, contra Boca, sumé minutos contra Talleres y sigo entrenado. Tengo mucha fe que vamos a estar nuevamente en el equipo principal y siempre que me toque trataré de dar lo mejor porque el objetivo número uno de todos es ser campeones.

'En puntitas de pies' por volver a Selección Colombia

¿Cómo ha visto este nuevo proceso de Néstor Lorenzo?



El cuerpo técnico conoce a los jugadores, a los que fueron a los dos Mundiales con la Selección, a los que estuvimos en Copa América, que fue buena, y ahora a los que vienen surgiendo y lo que están viendo, lo tienen claro. Yo como hincha quiero lo mejor y solo queda seguir trabajando para estar a disposición cuando lo necesite el profe. El tiempo de Dios es perfecto, siempre he creído que la gracia de Dios me ha tenido donde he llegado, yo entreno y Dios hace lo sobrenatural. El día que me tenga para regresar así será.



¿Está, como nos dijo cuando nombraron a Rueda, en 'puntitas de pies'?

Si claro, cada día me esfuerzo porque sé que debo mejorar, cuando marco y cuando no marco, en mi estado físico, mi concentración, mi sacrificio, esas cosas sé que debo mejorarlas porque el futbolista no deja de crecer y madurar, me esfuerzo siempre para estar a disposición cuando lo crean conveniente, y sí estaré 'en puntitas de pies'...



¿Lo ha llamado alguien del actual cuerpo técnico de la Selección?



En un principio recibí la llamada de Lorenzo, me decía que justamente iba a ver jugadores que ha llevado nuevos porque es necesario para todas las selecciones, les ha pasado y han tenido que combinarlos con los de experiencia y eso ha dado frutos a la mayoría. Hablé con él en un comienzo y esperemos que cuando empiecen las Eliminatorias tenga ese equilibrio que ha deseado.



Cuando ve que convocan a Falcao, Borré, Durán... todos suplentes, ¿cree que aún tiene opción?



Esas cosas las maneja el cuerpo técnico, ellos tiene sus razones y ustedes los analistas de fútbol dan sus opiniones, yo simplemente me dedico a entrenar y tratar de concentrarme en River y tratar de estar bien físicamente y luego las convocatorias que el profe ha hecho, si él toma esas decisiones, es porque ve que puede funcionar y quiere tener equilibrio, es necesario y aceptable. Llegará el momento, si Dios permite.



¿Y cree que ya la gente hizo el duelo con usted y con los jugadores que pasaron esos 7 partidos sin marcar, los que a la postre nos dejaron fuera del último Mundial?



No lo sé, la verdad no sé por qué me preguntas eso. De esos 7 partidos estuve lesionado 3, no sé qué me tratas de decir... Después de los dos goles a Chile me fui a Gremio y me lesioné el día que iba a jugar contra Brasil, Ecuador y Uruguay y no pude estar, no entiendo... no se hicieron goles y es normal.



Pero el dolor de la eliminación fue real y le pasó a usted, a Duván a Zapata, a...



Todos los jugadores saben que uno debe pensar en el día a día, lo de atrás quedó atrás, Mbappé hizo cuatro goles en una final pero no puede retroceder el tiempo, es fútbol, elegimos esta carrera por amor y pasión, yo nunca lo hice por dinero. Luego las cosa se fueron dando, las llamadas a la Selección, ser campeón de Sudamericana, campeón de Libertadores, el mejor de América, todo es consecuencia de que Dios es bueno con nosotros. Después el tema de fracasar o no, eso es parte del fútbol, hay 32 nada más en Catar, quedaron muchos afuera y solo ganó una el título, ¿qué hacen las demás? Trabajar, tenemos buena selección y lo demostramos en Brasil, en Rusia donde pude estar, en Copa América, las alegrías son más que las tristezas.

Es una buena generación, es muy productiva, los chicos que crecieron están agradecidos con lo bueno que se ha hecho, mucho más que con las tristezas.

Dolor de hincha



¿Cómo ha visto, y ha sufrido, a Junior a la distancia?



Sufrí mucho con lo que pasó en Pasto, me pasé a verlo pero fue un golpe duro ese segundo gol, fue complicado para el defensa, esa tristeza tan grande del chico. Lo viví minuto a minuto pero ahora se aprenderá. Me quedo con lo bueno, los que no estuvieron bien saben que tienen que trabajar y aportar cosas mejores al equipo. La gente los apoyó mucho.



¿Era a otro precio con Quintero?



Con Quintero esperemos que sea distinto, él entregó, me sorprendió mucho cómo se dedicó a la camiseta, la lesión lo dejó fuera pero hizo buen torneo en el que estuvo bien físicamente, se vio potente, con fuerza, su pase de gol, todo uno que lo conoce sabe lo que le ha dado al fútbol colombiano.