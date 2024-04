¿Por eso no va a Selección Colombia? Revelación de Borja abre debate

River Plate disfruta de la mejor versión de Miguel Borja, quien vive una racha excepcional, con 13 goles anotados en este 2024 y un reciente doblete contra Rosario Central, en la remontada 2-1, en el Monumental, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Argentina.

El colombiano recuperó no solo la fe de su afición sino la confianza de su entrenador, con quien tiene una "linda relación", lo que desmiente los desacuerdos internos que menciona la prensa local.

​

De hecho, el delantero corrió a abrazar a su DT en la celebración de la victoria y al final del compromiso pidió a los hinchas respaldar al cuerpo técnico y creer en el trabajo diario para lograr los mejores resultados.

​

Sin embargo, en medio de los festejos soltó una revelación que ha ido generando ecos: "me gustaría salir, tocarla, son decisiones del entrenador que debo respetar. Pero es la confianza de él, me decía no te vayas a salir del área, alargálo, se van a generar los espacios, eso traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota pero son decisiones de él, lo he escuchado y se ve el resultado de lo que me dijo, gloria a Dios que pudimos anotar".

Miguela Borja y una revelación sobre lo que le pidió #Demichelis que hiciera!!

.#River pic.twitter.com/c5C99xqpxY — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) April 8, 2024

Más allá de las discusiones en el medio local argentino, en Colombia saltó de inmediato la duda: ¿por esa ubicación tan fija en el área rival que muestra en River Plate es que no lo convoca Néstor Lorenzo a la Selección Colombia?

​

La duda se fundamenta en una declaración del propio seleccionador nacional de octubre de 2023, cuando explicaba por qué para él era más importante un delantero versátil como Santos Borré y cuál es el rol que espera que le cumpla un número 9: "Rafa jugó bien. Las peleó todas, las aguantó. No tuvo la fortuna de llegar al gol, pero creo que hizo un gran partido para el equipo. Fíjate que, a pesar de que dicen que juega por afuera, lo importante es no tener el nueve, sino llegar a la posición de nueve. Y hoy lo hicieron James, Arias", dijo en su momento.



Tal como ha confirmado en otras declaraciones posteriores, su gusto particular es un delantero más versátil, que salga del área, que la toque, como dijo Borja. Pero al no estar en esa posición en su club, sino como el referente de área que exige Demichelis, no tendría manera de mostrar otras facetas de su juego. ¿Es esa la razón? Ojalá fuera posible consultarle al propio Lorenzo.