Miguel Borja: 'Agradecido por el título que se me da en Argentina'

River Plate derrotó este sábado a Estudiantes de La Plata y se quedó con el título de la Liga Profesional Argentina. El equipo dirigido por Martín Demichelis, además, obtuvo el campeonato con dos partido por disputar.



Miguel Ángel Borja, que llegó al equipo 'Millonario' a mediados de 2022, amplió su palmarés a pesar de no ser un regular en el XI titular. El delantero de la Selección Colombia marcó goles fundamentales, uno de ellos frente a Boca Juniors en el Superclásico, que ayudaron a su equipo a ser campeón. En la celebración, recordó su aporte.

“Fue algo muy especial lo del clásico porque fue un penal muy decisivo. No quise ver cuanto iba de tiempo porque llegaba mas la presión”, dijo el atacante en diálogo con ESPN sobre el gol frente al conjunto Xeneize el pasado 7 de mayo.



“Después hice un gol contra Platense y me decían era gracias por el gol a Boca, el clásico es algo especial”, agregó.



“Nos tocó el año pasado jugar en cancha de Boca y no pudimos ganar y se sintió el peso de no ganar. Esta vez se ganó y fue un plus para estar celebrando”, añadió Miguel Borja, quién también aprovechó para agradecer por estar en el equipo, que, según sus palabras, es el más grande del continente.



Llegó el Colibrí del campeón con Borja y @DistasioNicolas.



“Agradecido con Dios por un título que se me da en Argentina y en el mas grande de América. Creo que el significado del gol a Boca fue especial, pero ahora estoy para celebrar”, concluyó Borja, quién durante el campeonato jugó 19 partidos y marcó cinco goles.