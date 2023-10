Miguel Borja sueña con volver a Selección y envió mensaje a Lorenzo

Miguel Ángel Borja está volviendo a tener de nuevo ritmo de competencia con River Plate y contra Colón, el ‘Colibrí’ salió figura al anotar un doblete en el empate 2-2 por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional.

Pese a su buen momento goleador, Borja no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la pasada fecha de Eliminatorias contra Uruguay y Ecuador, pero tras el doblete a Colón, el delantero aprovechó para hablar de la posibilidad de volver a vestir la camiseta tricolor, aunque resaltó que la decisión es del técnico y cree que tendrá sus razones para no llamarlo.



“Desde que era niño soñaba con vestir la camiseta de la Selección, pero son decisiones del cuerpo técnico y él sabrá por qué. Yo sólo me dedico a trabajar día a día y esforzarme en mi equipo. Si se me da la oportunidad de volver y creen que puedo ayudar, estaré a disposición de hacerlo”, mencionó Miguel Ángel Borja.



"NOS LLEVAMOS UN PUNTO PERO NOS QUEDÓ ESE SIN SABOR DE PODER GANAR... ES DE RESALTAR EL BUEN TRABAJO QUE SE HIZO". El Colibrí Borja, figura y autor de un doblete, analizó el empate ante Colón por la #CopaDeLaLiga y su buen momento personal.



Por ahora, habrá que esperar si Lorenzo lo termina de convencer el momento de Borja para partidos contra Brasil y Paraguay del mes de noviembre, lo que sería una de las grandes sorpresas en caso de ser convocado.



En la actual temporada con River Plate, Borja acumula 8 partidos disputados, siendo titular en seis ocasiones y, además, tiene un registro de cuatro goles junto con una asistencia.