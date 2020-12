Continúa la novela de Borja: se enfrían las negociaciones con Junior

La novela de Miguel Ángel Borja suma otro capítulo. Este lunes, en Brasil se informó que las negociaciones entre Palmeiras y Junior de Barranquilla se han enfriado, por lo que delantero de 27 años tendría que presentarse al verdao en el mes de enero.

Según informó Globo Esporte, la continuidad del artillero cordobés en el cuadro tiburón no se ha arreglado y, por ende, la extensión del préstamo por seis meses más se ha congelado.



"Este lunes, los dirigentes brasileños y el agente del jugador colombiano, Juan Pablo Pachón, se reunieron en persona en la capital paulista . El sentimiento del club al final de la conversación fue que el trato se cayó".



"El préstamo de Borja a Junior Barranquilla vence el jueves 31 de diciembre. Si las partes no llegan a un acuerdo durante la semana, se espera que vuelva a entrenar en enero. Esto no significa que necesariamente será reutilizado", explicó el medio.



Hay que recodar que, Palmeiras busca extender el préstamo de Borja en el cuadro rojiblanco, siempre y cuando se acepten las últimas condiciones anunciadas, las cuales le permitirían al conjunto brasileño tener la autoridad de vender al futbolista en cualquier momento, ante una oferta que Junior no pueda igualar.



Por ahora, la novela de Borja continúa y se espera que en las próximas horas se defina su continuidad en el conjunto barranquillero.