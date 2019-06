Salida inminente: Miguel Borja podría despedirse del Palmeiras 

Miguel Ángle Borja no ha tenido su paso más exitoso en el Palmeiras de Brasil, desde su llegada al equipo, han sido más los altibajos que sus grandes actuaciones. Por este motivo, en Brasil aseguran que el partido del fin de semana contra el Avai sería el último en el club que dirige Luiz Felipe Scolari.

El delantero colombiano fue comprado por 10.5 millones de dólares, lo que lo convirtió en el fichaje más caro en la historia del Palmeiras. Ante esta situación, Borja tenía mucha presión encima para rendir de acuerdo a su costo. En Brasil no ha gustado su rendimiento y aseguran que han sido más los altibajos que las verdaderas alegrías.



En el presente año, el cordobés perdió su puesto y ha sido relegado al banco de suplentes, y en ocasiones no ha sido tenido en cuenta por Luiz Felipe scolari. Ante esta situación, Palmeiras vendería al delantero, sin embargo, las ofertas que han llegado no satisfacen lo que el club exige por el jugador.



Según el medio brasileño "Globoesporte", Miguel Ángel Borja ha tenido propuestas de otros clubes en Brasil y también de algunos otros en el exterior, pero todas estas han sido rechazadas ya que el Palmeiras quiere recibir una cantidad similar a lo que invirtió en su fichaje.



El partido contra el Avai sería la despedida del delantero, quien deberá salir del club mientras el Brasileirao se encuentre en vacaciones por la Copa América de Brasil.