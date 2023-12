Borja decidirá si continúa en River: oferta de Arabia Saudita seduce

El delantero Miguel Ángel Borja aseguró su continuidad para 2024 en River Plate tras la salida confirmada del venezolano Salomón Rondón, quien rescindió contrato y el técnico Martín Demichelis quedó con el ‘Colibrí’ como único referente en el ataque.



Pese a que Borja no tuvo muchos partidos en la anterior temporada por la competencia con Rondón, el jugador seguirá y así lo desea también las directivas, quienes ya rechazaron oferta de Racing.



Sin embargo, no todo está resuelto, pues ahora River Plate recibió una oferta de Arabia Saudita por el colombiano y eso podría poner en duda su continuidad y según dio a conocer TyC Sports, la propuesta que aspiran es de unos 8 millones de dólares para dejarlo ir, pero también todo dependerá si el jugador quiere marcharse.



“Hay más de una entidad de los países árabes que están interesadas en el goleador de River que venía siendo suplente en el once de Martín Demichelis. Sin embargo, más allá de estas opciones para continuar su carrera, y el poderío económico de los conjuntos saudíes, en Núñez quieren que no se vaya”, mencionó TyC Sports.



Además, agregaron: “En caso de que Borja pretenda marcharse del Millonario, en la Banda pretenden que el club que se lo lleve desembolse los 8 millones de dólares de la cláusula de recisión. El ex Palmeiras tiene vínculo con la institución hasta diciembre de 2025”.



Por ahora, no revelaron los nombres de los clubes interesados, pero dejaron claro que le están haciendo seguimiento desde allá y muy seguramente no tendrán problema en desembolsar lo que pide River, pero todo dependerá de la decisión final de Borja y lo cómodo que se sienta en el equipo de Martín Demichelis.