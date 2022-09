Miguel Ángel Borja, encendido en Argentina: presume nueva estadística

El buen semblante que ha tenido últimamente Miguel Ángel Borja no parece estar alineado con el mal momento que luce River Plate en el rentado local. Aunque Borja entró más revolucionado en su primer Superclásico disputado el domingo 11 de septiembre, el cordobés estuvo dulce con las redes ante Banfield, pero el plan para Marcelo Gallardo no salió como se esperaba y como deseaban.

Aunque Miguel Ángel Borja no fue inicialista contra Banfield, sí vio minutos cuando el ‘Taladro’ vencía por la mínima diferencia a River Plate en el mismísimo Monumental de Núñez. El gol inicial de Alejandro Cabrera ponía entre las cuerdas al conjunto millonario y a Marcelo Gallardo. Esto obligó a que en el segundo tiempo ingresara el delantero ex Junior de Barranquilla y Palmeiras entre otros.



Con escasos minutos en cancha, Miguel Ángel Borja convirtió un golazo de cabeza, una de las virtudes del cordobés, pero que había estado en duda en Argentina porque había desperdiciado en fechas pasadas goles con su testa. Marcelo Gallardo y sus compañeros disfrutaron de la anotación de Borja, sin saber que 120 segundos después, Julián Palacios marcaría el segundo y definitivo tanto para el triunfo de Banfield.



Miguel Ángel Borja quiere ganarse un puesto en el equipo titular de Marcelo Gallardo, pero las veces que ha entrado desde el principio, no ha aprovechado las oportunidades dadas, más allá de su segundo partido que marcó, dio un pase gol, y un roce en un defensor antes de la definición de Agustín Palavecino no permitió que Borja cosechara su segunda asistencia.



Cuando ingresa al terreno de juego, Miguel Ángel Borja lucha más de la cuenta, y el club y la afición le valora su esfuerzo cuando entra de cambio. Borja pudo cambiar el partido, pues en la última acción, hubo una jugada polémica en donde el delantero cayó en el área de Banfield, pero no fue ni revisada por el VAR. Con ese cuarto tanto convertido, Miguel Ángel ha logrado marcar 20 goles en el 2022, cifra que lo pone como el máximo goleador colombiano del año.