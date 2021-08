Borja se confiesa: Boca, Gremio, James y momento en Selección Colombia

La convocatoria de la Selección Colombia aún no ha salido, pero es casi seguro que Miguel Ángel Borja será uno de los delanteros citados a la triple jornada de Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Su destacada participación en la Copa América, la gran relación que tiene con Reinaldo Rueda y el buen presente deportivo en Gremio, lo ponen como uno de los fijos en la lista definitiva de la Tricolor para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile.



Justamente, para hablar de su presente, Borja tuvo un diálogo con ESPN y se refirió al momento individual por el que atraviesa, siendo figura en Brasil. El artillero cordobés se confesó y contó lo difícil que es jugar en Palmeiras, las conversaciones que tuvo con Boca Juniors, la realidad de James y Falcao, y el momento en la Selección Colombia.



James Rodríguez: "(Ausencia en Copa América) El profe tocó el tema y toda Colombia ya lo sabe. Uno como delantero sueña con tener a un referente como es James, lo que le ha aportado a la Selección es muy importante. Si está, uno como delantero se siente respaldado, uno necesita ese tipo de jugadores, te ponen el balón donde quieres, son cosas que otros volantes y extremos no tienen"



Falcao: "Es un referente de la Selección, para mí sería un privilegio compartir nuevamente camerino con él. El profe está esperando el momento justo para tenerlo con nosotros, todos sabemos las condiciones que tiene Radamel, está en las manos del profe los delanteros que va a convocar".



Selección Colombia: "El tema de los números no me gusta prestarle atención, porque soy duro conmigo mismo, yo sé que uno como delantero vive del gol, a veces se juega bien, pero uno sale con el sinsabor de que se pudo haber marcado. He sido titular en varios partidos, incluso, con Falcao en el banco, que no es fácil. Fue algo que le doy las gracias a Dios, una responsabilidad grande y eso le ayuda a uno. Ahora, he pasado por una Copa América buena, pude ofrecer más a la Selección, estoy maduro y con deseo de poder estar en la convocatoria en esta fecha de Eliminatoria".



"Hay que seguir trabajando, muchas veces no se hacen goles, pero se hace un buen trabajo. Como hincha, me emocionaba ver a 'Teo' y Falcao juntos, cogían a esos equipos y les hacían 3-4 goles... (Presente) Este es un equipo en el que nos estamos conociendo y es un proceso, duramos 45 días en la Copa América y esto nos va a servir para esta triple fecha"



"Yo quisiera marcar gol en los tres partidos, quiero ayudar en la Selección, el profe está haciendo un buen trabajo. No es fácil jugar en la altura, hay jugadores que lo están haciendo muy bien en la Liga y seguramente nos pueden aportar. Me gustaría jugar en el 'Metro'. Va a ser una bonita sensación".



Reinaldo Rueda - Cuerpo técnico: "Antes de que llegara el profe, llevaba dos años sin llegar a la Selección, pero no era por el técnico, sino porque no estaba bien en Palmeiras, por eso regresé a Junior. Antes de tomar una decisión de ir a un equipo (Gremio), hay que tomar el teléfono y hablar con los profes. El profe Velasco (ayudante de Rueda) fue el primero con el que hable para saber si debía quedarme en Palmeiras, ir a otro equipo o ir a Europa, entre todos tomamos la decisión".



Palmeiras: "No es fácil estar en Palmeiras, han pasado tres delanteros, no sé qué pasa, no es fácil ser el ‘9’. A los dos que están les cuesta, no sé si es el esquema de juego, lastimosamente, pero ha sido difícil. Aún así, Dios me respaldó siendo campeón y goleador de la Libertadores".



Boca Juniors: "La verdad que sí, estuvimos cerca, pero en la Copa América no podía pensar en otra cosa que en la Copa... Sí hubo interés, llamaron los directivos y no llegaron a un acuerdo económico, no pude ir. A cualquier delantero le hubiera encantado vestir esos colores, pero no se pudo".



Gremio: "Estoy en un ambiente muy bonito, un grupo muy humilde, se me ha hecho más fácil. A pesar de tener compañeros que han sido campeones, manejan una humildad muy impresionante, eso lo ayuda a uno y lo motiva. La hinchada ahorita no está muy contenta porque estamos saliendo del descenso, entonces, junto al profe (Scolari) se le está dando buen manejo para poder salir de esa situación".