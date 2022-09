A Miguel Borja le encantan las críticas: feo gesto contra San Lorenzo

River Plate venció por la mínima diferencia a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Un partido que siempre se saca chispas por la gran rivalidad de ambos clubes. Los riverplatenses se quedaron con la victoria gracias a un solitario tanto de Emanuel Mammana antes de que se acabara el primer tiempo.

El juego, característico en el fútbol argentino se vivió con mucha intensidad desde las gradas y en el rectángulo verde. De hecho, sobre los 74 minutos, Marcelo Herrera vio la tarjeta roja dejando a River Plate con diez jugadores. Miguel Ángel Borja ingresó a los 64 minutos, y nuevamente, no dejó un buen semblante en la cancha.



Lo de Miguel Ángel Borja sigue siendo costumbre en Argentina. Los primeros partidos, se ganó el corazón de River Plate con un gol y pase goles claves para vencer a Aldosivi. Sin embargo, luego empezó a fallar goles cantados, algo que también pasaba en el Junior de Barranquilla. Apodado el ‘Colibrí’, su nivel empezó a caer y cambió alegrías por críticas en la hinchada de River Plate.



El pedido expreso de Marcelo Gallardo de contar con Miguel Ángel Borja no ha resultado como se esperaba. Las críticas no demoraron en rodear al colombiano, y su desempeño en el terreno de juego ha sido cuestionado. Los periodistas argentinos le han dado duro, pues Martín Liberman, uno de los más polémicos por sus declaraciones dijo, “la exigencia que tiene River Plate no es la misma que la de Junior. Pensé que Borja era más. Lo voy a esperar. Me parece un jugador limitado. Lo vi un jugador mucho más que esto”.



Lo dicho por Martín Liberman se presentó antes del partido contra San Lorenzo. En los 26 minutos en los que actuó Miguel Ángel Borja, no pudo hacer mucho realmente dejando una floja presentación. Tal vez lo que más curiosidad generó fue el gesto que tuvo contra la hinchada del ciclón cuando el partido culminó.



El Nuevo Gasómetro fue territorio hostil para River Plate y para Miguel Ángel Borja. Fiel al juego de provocaciones de las aficiones en Argentina, la afición de San Lorenzo empezó a tirar objetos cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios. Una botella fue lanzada y casi impacta en la cabeza de Borja, que la evadió. Sin embargo, al percatarse, el cordobés cerró su puño y lo agitó hacia los hinchas demarcando la alegría del triunfo. Un gesto de puro desafío a una afición golpeada.