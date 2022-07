Miguel Borja dejó modestia aparte: 'toca aparecer un poco con eso'

Miguel Ángel Borja no pudo tener mejor partido frente a Aldosivi. Después de 10 minutos de haber ingresado a la cancha empezó su "show" con la camiseta de River Plate. El 'colibrí' tuvo su primer celebración con el millonario, en una tarde en la que derrochó talento.



Además del gol, el '9' de la Selección Colombia se reportó con las asistencias para Agustín Palavecino y Lucas Beltrán. Toda la historia cambió en apenas seis minutos.

Borja habló con la prensa tras el partido y mencionó que está "agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite".



El periodista le preguntó por la pelota que le puso a Lucas Beltrán y que pudo ser su otro gol este domingo. "El defensa me cerró bien y vi a Beltrán que estaba solo, y obviamente hay que pensar en el equipo", declaró.



Borja dejó anonadados a todos en Argentina con su derroche de talento. "Te gusta tirar un poquito de magia también", le dijo el periodista en medio de la entrevista. "(Risas) un poquito, cuando toca toca aparecer un poco con eso, pero siempre con el respeto hacia el rival", aclaró el colombiano.