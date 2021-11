Junior tendría al goleador que necesita sin esfuerzo: ¿o no les sirve?

Atlético Junior ha extrañado en esta era Arturo Reyes un 9 puro, un goleador, el referente de área que no ha podido ser Cristian Martínez Borja.

El esfuerzo de Carmelo Valencia ha ayudado a suplir algunas necesidades, pero sin duda se requiere una garantía de gol para todos los generadores de juego que tiene la nómina.



Por eso llama la atención la información que llega desde México: Michael Rangel volverá al equipo tiburón, después de su cesión al Mazatlán de México.



El atacante tiene contrato con Junior aún después de que finalice el préstamo, que fue por un año y que, según la prensa local, no se prolongará, ni se hará uso de la opción de compra.



Vale mencionar que Rangel fue cedido al América de Cali cuando se coronó campeón, bajo la administración de Alexandre Guimaraes, y que además fue goleador del campeonato, lo que sería una garantía para Junior. Sin embargo, en Barranquilla nunca tuvo respaldo, al menos no mientras Julio Comesaña fue el entrenador, y por eso acabó incluso unos meses en Santa Fe, de donde emigró a territorio mexicano.



Ese pasado sería el gran obstáculo para ver a Rangel con la camiseta de Junior: al parecer, el jugador no quiere ir al equipo barranquillero, por lo cual se buscaría un nuevo préstamo.



Se dice que el jugador prefiere pensar en un regreso al América, donde ha estado residiendo su familia y él se siente a gusto. Al máximo accionista, Tulio Gómez, siempre le sonó la idea, solo que no hizo el esfuerzo por el alto costo. ¿Ahora cambiará su postura? En América todo pasa por definir antes el futuro del técnico, Juan Carlos Osorio.