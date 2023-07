Michael Rangel saldrá de Aucas: ¿volverá a Colombia?

La historia de amor entre Michael Rangel y Aucas de Ecuador ha llegado a su final, después de que se diera a conocer que el delantero rescindió contrato con ese club, convirtiéndose en jugador libre.

El delantero decidió de mutuo acuerdo no continuar su carrera en Aucas y ahora no se sabe cuál será su próximo destino, aunque de acuerdo a información del periodista Felipe Sierra, el exjugador de Deportes Tolima, Mazatlán, Junior, Santa Fe, América de Cali buscaría seguir en el fútbol internacional, dejando así de lado la opción de volver a Colombia.



Rangel había llegado para la actual temporada 2023, pero no tuvo su mejor participación en el club ecuatoriano y sus números apenas fueron de 8 partidos jugados y no tuvo ningún aporte en goles, pasando así sin pena ni gloria en esa institución.



🚨 A esta hora firma la rescisión de su contrato el delantero colombiano Michael Rangel (32). Ya no seguirá más en #Aucas. En las próximas horas se anunciará que sale como agente libre ❌🇪🇨



👀 El futuro del jugador podría seguir estando en el fútbol internacional pic.twitter.com/1JWcP89Fnn — Pipe Sierra (@PSierraR) July 12, 2023



Por ahora, habrá que esperar el próximo destino real de Michael Rangel, quien tiene 32 años y con el mercado de fichajes abierto en varias ligas del mundo, puede llegar a dar una sorpresa. Sin embargo, en Ecuador se habla de una posibilidad de llegar a Emelec que dirige el técnico colombiano Hernán Torres.