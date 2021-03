Rangel sueña con selección: 'más que listo para triunfar en México'

El delantero de 30 años, Michael Rangel, llegó al fútbol mexicano para tener su segunda experiencia internacional después de su paso por el fútbol turco. El exatacante de América, Junior y Santa Fe, se refirió a la forma en la que salió del equipo cardenal y no ocultó su deseo de triunfar en México para poder ser llamado a la tricolor.

En diálogo con El Alargue, de Caracol Radio, Rangel aclaró cómo se dio su salida de Santa Fe, que muchos cuestionaron por dejar el equipo "a medio camino". El jugador dijo: "yo llegué con una cláusula donde si me salía una oportunidad de salir al exterior podría tomarla y todo se dio muy rápido casi que en cinco días se arregló todo para mi llegada a Mazatlán".



El goleador del finalización 2019, campeonato en el que América conquistó su estrella 14 y él se reportó con 13 tantos, se refirió a su llegada al fútbol mexicano, en el que ya anotó. "Llegué a Mazatlán y ya pude hacer gol contra Tigres y ganamos el partido. Estoy más que listo para triunfar en México y tengo toda la actitud para trabajar como siempre lo he hecho en mi carrera".



Sin duda el deseo de cualquier jugador es portar la camiseta de la selección nacional y a Rangel, a quien pidieron en varias oportunidades como alternativa para el ataque colombiano, no oculta su sueño. "Uno como jugador siempre quiere estar en la Selección de su país y en gran parte la motivación de venir a México a romperla es estar algún día en la selección".