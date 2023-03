Rangel reveló razones por las que salió del Tolima: ¿Recibió amenazas?

La salida de Michael Rangel del Deportes Tolima sorprendió en septiembre de 2022, con el campeonato en marcha y sin muchos detalles de la terminación del contrato. Todo se dio en medio de los fuertes rumores de actos de indisciplina en Ibagué.



En una reciente entrevista con El Vbar, de Caracol Radio, Rangel se refirió a su salida del Tolima y desmintió los rumores que surgieron a raíz de su salida, y eran que había sido desterrado de la ciudad por involucrarse sentimentalmente con la esposa de un jefe de una organización criminal. El futbolista aseguró que todo fue un "chisme".

“Con Tolima fue por mutuo acuerdo, lo hablamos y muchas cosas no nos parecían. Tomamos la decisión de acabar contrato. Jamás me amenazaron, lo que pasa es que la gente es muy chismosa. Si escuchas algo, le vas a agregar un poquito más a esa historia y se fue formando un chisme, pero para nada. Yo estoy súper tranquilo”, mencionó en El Vbar.



Lo que sí confirmó Rangel es su deseo de volver al FPC. Tiene dos equipos en mente. "Esperar si algún día puedo volver al América de Cali, si puedo hablar y llegar a un acuerdo, o al Bucaramanga, donde me fue muy bien. Sería muy lindo volver a donde a uno lo quieren y uno se siente cómodo. América es un gran equipo".



Después de meses intentando fichar en algún club colombiano, el goleador santandereano terminó fichando con Aucas de Ecuador este 2023 y está disputando el torneo local, en el que ha tenido titularidad. "Tomé la decisión de salir de Colombia porque me llamaron del Bucaramanga pero no se llegó a un acuerdo".



Por lo pronto, Michael estará vinculado por dos años con Aucas.