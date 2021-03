Michael Ortega se confiesa: los consejos que le dieron James y Falcao

De Michael Ortega se ha hablado más por temas personales, de farándula, que de su fútbol. De aquella promesa que jugó junto a James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, en el Mundial Sub-20 2011, queda poco, pues él mismo reconoce que desperdició los mejores años de su carrera, las oportunidades que lo llevaron a Europa (Bundesliga de Alemania). Sin embargo, quiere demostrar que maduró y que no es tarde para que su carrera tome un impulso que lo lleve incluso a la Selección Colombia.



El volante de 28 años, nacido en Palmar de Varela (Atlántico), se encuentra entrenando en Deportivo Cali, mostrando que quiere jugar, que maneja disciplina deportiva, que se cuida y puede ser ejemplo para los más jóvenes.



Ortega se confesó con ‘Grueso Calibre’, en una entrevista reveladora, de anécdotas e historias. Michael dejó frases interesantes.



“James Rodríguez ha sido uno de los mejores volantes con los que he jugado. Él me cogió ventaja porque ha trabajado más que yo, hasta ahora me estoy dando cuenta lo importante de la disciplina en el fútbol. Andaba en otra cosa. Ahora me preparo, me cuido, desde hace tres años me di cuenta de esto. No lo envidio, ahora creo en el trabajo. Creía que por ser bueno técnicamente no tenía que entrenar juicioso”.



“James y Falcao me preguntan cuándo voy a volver a la Selección, me dicen que me necesitan. Falcao siempre me dice esas palabras cada vez que nos vemos. Una vez fui a la concentración en Barranquilla y me dijeron ‘mira, aquí deberías estar, qué te pasa, tienes mucho fútbol, esfuérzate y prepárate bien’. Y yo me cuestionaba, y pensé que no iba a volver a visitarlos más, para que me regañen mejor no vuelvo. Y eran consejos que me daban para mejorar’.



“Tengo la camiseta de Iniesta y de Xavi, cuando enfrenté a Barcelona en Champions. Con Xavi duré 20 minutos hablando. Con Raúl, cuando estaba en Schalke 04, también duré mucho tiempo hablando. Son figuras y tienen una humildad impresionante”.



“Yo no hubiera llevado la vida que llevé antes, no hubiera madurado. Aprendí de los errores, toqué piso y eso me ayudó a levantarme. Soy una persona más madura, con mucho más recorrido, pero con las mismas ganas de siempre, cuando llegué por primera vez”.



“Francisco Maturana es un sabio. Uno tiene que aprenderle muchísimo. Aquí en Colombia no lo valoramos, por fuera todos hablan de él y su conocimiento. Lo mismo pasa con James, todos hablan mal de él, cuando lo que él hace en Europa es increíble. Aquí siempre hay algo mal de James”.