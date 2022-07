El colombiano que sí querría José Mourinho en Roma: goles son amores

Se mueve el mercado de fichajes y, a falta de un mes y medio para el cierre, pero ya con las pretemporadas iniciadas en las principales ligas del mundo, es hora de pasar del interés a la firma de contratos.

Y los rumores apuntan a los colombianos, con buen mercado en Europa. Entre ellos, uno que hace un tiempo busca su salida tras el ciclo cumplido que siente que ha tenido en Atalanta.



Aunque se habló de James Rodríguez como un primer objetivo, habría un delantero que sí estaría más claramente en la carpeta José Mourinho para su Roma.



“Mou quiere a Muriel”, titula Calciomercato.com, sitio que explica que hay buenas relaciones entre los clubes no solo por el delantero sino por Aleksei Miranchuk y Mario Pasalic.



“Muchas más puertas abiertas para Muriel. El colombiano se va de Zingonia, no han llegado ofertas válidas para él, aunque sobre todo en el exterior Luis es tentador para muchos. También para Mourinho, que vería en el ex Lecce a un compañero perfecto de Abraham, uno que no tendría problemas para salir desde el banquillo, solo para ser determinante en la construcción”, informó el medio italiano.



Muriel fue relacionado antes con Olympique de Marsella en Francia y con el Inter de Milan, pero por ahora hace pretemporada en Bérgamo. Lo que parece claro es que su hora de cambiar de club está cerca.