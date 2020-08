Colombiano habría rechazado opción de renovar ¿Va para Inglaterra?

Wolverhampton tuvo una magnífica temporada, aunque no logró clasificar a ninguna copa internacional para la temporada 2020-2021. Su última oportunidad para jugar Champions es ser campeón de la Uefa Europa League.

Los ingleses deberán jugar el partido de vuelta contra Olympiacos (el duelo de ida quedó 1-1) y si ganan llegarán a cuartos de final. Con esa fase solo serán tres partidos para ser campeón.

Sin embargo, si no ganan ese torneo, en Inglaterra vaticinan con una desarmada grande de los buenos jugadores de ese equipo, pues su rendimiento en esta temporada los tienen entre ojos de los grandes clubes de la Premier League y otras ligas.

Uno de los futbolistas que tendría altas posibilidades de dejar el club es Raúl Jiménez. El mexicano es el goleador del equipo y lo vinculan con el Manchester United. Ante esto, Wolverhampton tendría en el radar al delantero colombiano Jhon Córdoba.

Según dio a conocer Kicker, medio alemán, Córdoba tiene contrato hasta junio del 2021 y aunque la intención del club es renovar al colombiano, ven difícil cumplir con las expectativas económicas del colombiano, quien fue el goleador del equipo y el latino con más goles en Alemania al celebrar 13 tantos en Bundesliga.

Aunque en Colonia están felices con el colombiano y él también disfruta su presente con el club, en Alemania saben que si llega una opción entre 15 a 20 millones de euros, le darán vía libre al futbolista para ese nuevo destino.

Aunque no han prisa pues son muchos movimientos para que se dé el traspaso del colombiano, Wolverhampton parece ser una buena opción,. Eso sí, también deberán resolver algunas situaciones vinculadas al permiso del trabajo del colombiano, pues en la Premier exigen que los jugadores no comunitarios de la Unión Europea deben haber jugado con su selección y Córdoba no lo ha hecho, solo con la sub-20, que no es suficiente para ese país.