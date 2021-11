¿No alcanzó el buen momento? Dudas por enigmáticos mensajes de Cardona

Es, finalmente, el momento de Edwin Cardona en Argentina: las críticas han dado paso a los elogios y muchos privilegian su talento, a pesar de sus erráticas decisiones fuera del campo.

Muchos analistas coinciden en que es difícil desprenderse de un hombre que parece tener la llave para el ataque de Boca Juniors, pero el propio jugador ha dado unas pistas en las últimas horas que hacen pensar más en el adiós que en la permanencia.



La familia del jugador ya está instalándose en Medellín, al parecer anticipándose a una negativa de Boca a negociar con Tijuana de México, club con el que Cardona aún tiene contrato y que estaría pidiendo 5 millones de dólares para liberarlo.



Su esposa publicó imágenes desde la que sería la nueva vivienda y mencionó a sus hijos y a Edwin con la frase: 'extrañándolos". La respuesta del futbolista en sus historias de Instagram fue "ya casi mi amor", lo que para muchos da a entender que no seguiría, a pesar de que sus declaraciones públicas se enfocan en que no quisiera salir de Argentina.



A Cardona le quedan dos partidos para convencer a Boca de apostar por él: el duelo contra Independiente este miércoles y el del domingo, contra Newell’s Old Boys. ¿Lo logrará? Por las dudas, está bien ir tomando precauciones.