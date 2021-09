James, agradecido con Al Rayyan, sorprende con un enigmático mensaje

James Rodríguez dejó claro, en su primera rueda de prensa como jugador de Al Rayyan, que lo suyo es una necesidad de competencia y de recuperar confianza, pensando en Selección Colombia.

Pero no era lo único que tenía que decir. En sus redes sociales agradeció al club que le abre la puerta para que su fútbol reaparezca y para adelantarse al viaje, si así se puede ver, al país en el que espera estar como protagonista de la COpa Mundo, en noviembre de 2022.



"Una nueva oportunidad para vivir y disfrutar. Gracias @alrayyansc por brindarme esta experiencia", escribió en sus redes, minutos después de su presentación.

Pero un detalle más no pasó desapercibido: el jugador compartió en sus historias un mensaje al menos enigmático: "No todo tiene que ser perfecto Lo más importante es ser feliz y disfrutar el camino. Ok, estoy listo".

James Rodríguez Foto: Tomado de Instagram @jamesrodriguez10



¿Qué es eso que no le parece perfecto? Extraño mensaje para arrancar en un nuevo club. Pero es James, el que no quiere agradar sino ser feliz, como tantas veces ha dicho.