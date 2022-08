¿Consejo o crítica de Aristizábal? Así fue el nuevo pedido a Luis Díaz

Después de las declaraciones de Iván René Valenciano, quien mandó a Luis Díaz a "reinventarse", y provocó ácidas reacciones como la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien habló esta vez del extremo del Liverpool fue Víctor Hugo Aristizábal. El exatacante de la Selección Colombia le pidió al guajiro mejorar un aspecto.



Todo se dio en medio de ESPN F360, donde debatieron sobre el presente del colombiano en los 'Reds' y los retos que tendrá esta temporada 2022/23. Aristizábal aprovechó el momento para aconsejar, o más bien, hacerle un pedido especial a 'Lucho'. Según él, le falta preparación física y ha quedado en evidencia en el arranque de la Premier League.

"Para mí, tiene que prepararse mejor físicamente y no de correr porque es rápido y todo, es en el chocar y ganar porque él choca y no gana. Debe estar un poquitico más fuerte", mencionó el exfutbolista antioqueño mientras su opinión recibía el respaldo de Faustino Asprilla. Para 'Aristi', Díaz necesita ganar masa muscular para no perder los duelos cuando se trata de ir al choque.



Asimismo, Aristizábal se refirió al duro reto de 'Lucho' con el Liverpool, en el que tendrá que asumir el papel que desempeñaba Sadio Mané, hoy en Bayern Munich. "Se fue Mané y eran 25 o 30 goles por temporada. Ahí tiene una exigencia grandísima porque Mané era el extremo izquierdo, entonces Klopp lo liberó para decir, usted va a ser el titular. Ahora no hay otro mejor izquierdo", mencionó sobre el reto de Luis Díaz esta temporada.



Este sábado, Liverpool se medirá al Bournemouth de Jefferson Lerma por la cuarta jornada de la Premier League. Los 'Reds' necesitan recuperarse del mal arranque y necesitan ganar sí o sí. Apenas suman 2 puntos y aparecen en la casilla 16, una por debajo del Bournemouth que llega con 3 unidades.