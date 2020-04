Habla con conocimiento: expreparador de James no entiende las críticas

James Rodríguez pasa la cuarentena entrenando a tope, compartiendo tiempo con u hijo, esperando, aparentemente sin saber muy bien qué.

Su futuro tras la pandemia del coronavirus covid-19 es un misterio, sus opciones de seguir en Real Madrid son muy limitadas y su nombre, según los rumores de la prensa, aparece en varias carpetas.



En el fondo, en España, muchos siguen creyendo que James no está en los planes de Zinedine Zidane porque no ha puesto lo suficiente, porque le ha faltado en el campo y fuera de él una milla más. Pasaron de admirarlo en su regreso a ignorarlo después, cuando la temporada avanzó, Zidane agitó su varita mágica, la crisis de resultados pasó y de nuevo se puso el blanco en el tope de la tabla de LaLiga.



Y son esas cosas las que no entienden quienes mejor lo conocen. Quienes, como Francisco Otero, su preparador físico en el Banfield de Argentina que lo vio coronarse campeón, siguen sin explicarse.



En entrevista con el diario AS, el ayudante de Julio César Falcioni destacó las cualidades del chico, de solo 17 años, que se abría un lugar en un equipo lleno de veteranos, a fuerza de voluntad y mucho sacrificio: "Nunca deslumbramos esta situación de que él se enoje o se incomode por alguna orden o normativa o sugerencia, muy por lo contrario. Desde el punto de vista profesional 10 puntos, desde el punto de vista de compañerismo en el grupo era excepción. Era un equipo de un promedio de 30 años de edad. Muchachos muy grandes todos y él era el único joven y todos lo adoptaron como un hermano menor, todos lo querían mucho. Me extrañan un poco las criticas".



Le extrañan a él y a mucho de quienes lo conocieron en esa etapa de formación, en la que solo él se creía en lo que llegaría a convertirse, cuando tuvo que ganar masa muscular y hacer un trabajo de marca, sí, de trabar y ponerse el overol en la recuperación, por la banda izquierda: "Al final terminó convirtiéndose en un jugador de doble efecto. Tanto defensivamente como ofensivamente, cumpliendo lo que el técnico le decía".



Otero habla de una faceta que muchos que lo vieron en sus comienzos en Selección Colombia, y en aquel inolvidable mundial de Brasil 2014, ahora extrañan: "Lo que más destaco en su trabajo es que siendo tan jovencito tenía una concentración en el trabajo como si fuera ya un profesional y para destacar nunca perdía su alegría. Siempre fue un chico de sonrisa fácil, pero eso no era una cuestión de desconcentración, tenía esa doble capacidad de trabajar como un profesional y a la vez disfrutar como un chico".



Sonríe mucho menos ahora, a veces parece que le cuesta. Mucho pasó del soñador de Banfield hasta este este punto, en el que su categoría de estrella del Madrid le cambió el status... para bien y para mal.