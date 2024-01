Mayra Ramírez tras fichar por Chelsea: ‘Es emocionante estar acá’

Mayra Ramírez ha hecho historia este viernes luego de que se haya convertido en el fichaje más caro del fútbol femenino tras confirmarse su paso en el Chelsea, uno de los equipos más importantes en la Premier League femenina.



La colombiana llegó procedente de Levante donde tuvo un excelente paso y por ello los ‘Blues’ hicieron el esfuerzo de pagar unos 500.000 euros por la atacante colombiana.



De igual manera, su gran nivel en la Selección Colombia ha hecho que se proyectara ante los grandes clubes de Europa como es el caso de Chelsea.

Pues bien, concretado su fichaje, la nacida en Sibaté aterrizó en Inglaterra y dijo sus primeras declaraciones con la casaca Blue.



"Es demasiado emocionante, no me cabe en la imaginación, nunca había sentido esto y estoy muy contenta de estar aquí. Debemos sacar lo máximo esta temporada", señaló Mayra en su presentación con Chelsea.



Y agregó: "Me siento muy honrada de ser parte del Chelsea. Ser parte de un club tan grande es un sueño hecho realidad y lo he tenido desde que era una niña".



Por su parte, aseguró que le dará prioridad a conseguir los objetivos colectivos con el club: "Siempre se trata del colectivo. Quiero ayudar al equipo a ganar todas las competiciones en las que estemos esta temporada. Se trata de lograr los objetivos del club".



Finalmente, elogió a la Premier femenina y la catalogó como una de las mejores ligas del mundo: "Es una de las mejores ligas del mundo. Por supuesto, España también es una buena liga y el Barcelona juega al más alto nivel. Pero creo que el nivel general de la Superliga femenina es ahora el mejor".



Vale señalar que Mayra llega a reemplazar a la australiana Sam Kerr que es la referente del club y que sufrió una dura lesión que hará que sea baja por varios meses.