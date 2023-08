Prendió el ventilador: Mauricio Cuero reveló detalles de Independiente

Mauricio Cuerso tuvo un fugaz paso por Independiente de Avellaneda. Los problemas económicos e institucionales provocaron su salida del equipo, en el cuál no pudo marcar ni un solo gol.



Este lunes, el jugador de 30 años se descargó en sus redes sociales con un fuerte comunicado en el que reveló detalles del interior del plantel. Cuero apuntó directamente contra sus ex compañeros del 'Rojo', a los que responsabilizó de su salida y por generar un mal ambiente durante su corta estadía.

Mensaje de Mauricio Cuero en su cuenta de Instagram:



"Primero que todo es una lástima que un Club tan grande y respetado como Independiente esté pasando por esta situación. Esto que voy a decir lo diré con mucho respeto hacia el CLUB y la Hinchada. Voy a dar mi versión corta ya que después de mi salida del Club he recibido muchos mensajes y llamados para dar entrevista de lo sucedido pero me llamé a silencio".



Luego, criticó el manejo del grupo por parte de sus compañeros y agregó: "Esto se veía venir por la forma en la que se venía manejando el grupo; el ambiente en el vestuario no era el más agradable por las ciertas divisiones y decisiones grupales que habían (vuelvo y repito esta es mi versión de lo que yo vivi), y además esto dio lugar a que se malinterpretaran mis decisiones y acciones por el desacuerdo que yo estaba demostrando".



"Si les cuento todo lo que pasa en un vestuario de fútbol tendríamos que sentarnos a hablar por días y no es la idea, solo quería expresar esto que pasaba a diario y que luego influyó en las decisiones técnicas. Quise ayudar y dar lo mejor de mí pero no se me permitió. Quiero que sepan que les deseo lo mejor y que el Club pueda volver a estar donde se merece. Recuerden esto siempre. NADIE SABE LO DE NADIE".