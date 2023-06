Mauricio Cuero abandona Independiente de Avellaneda sin anotar goles

A falta de comunicación oficial, Mauricio Cuero dejará de ser jugador de Independiente de Avellaneda. El atacante colombiano no cumplió con las expectativas y las lesiones evitaron que pudiera tener continuidad. Este martes se ausentó de la práctica.

✅🤝 Hecho. El colombiano Mauricio Cuero deja de ser jugador de Independiente de Avellaneda 🇦🇷.



Según información de TyC Sports, el futbolista llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y ahora será agente libre, permitiéndole negociar con cualquier equipo. Su rendimiento en el equipo con más Libertadores no fue el esperado. Jugó un total de 400 minutos y no logró marcar o asistir.



Además, desde hace unos meses se especulaba con su salida pues no estaba entre los planes de Ricardo Zielinski. Por otro lado, el rendimiento colectivo tampoco es el mejor, lo que Independiente, con una actualidad económica complicada, deberá buscar refuerzos en el mercado para salir de la parte baja de la tabla en la Liga Profesional Argentina. Con 21 unidades, el "Rojo" se ubica en la posición 23.