¿A qué apuesta Matheus Uribe en Catar? Récords, fortuna y Selección

¿Cómo puede renunciar al primer mundo del fútbol por dinero? ¿Se borró de la Selección Colombia? ¿Acaso no tiene el WhatsApp de James Rodríguez para saber lo que le espera en Catar?

Solo preguntas y más especulaciones que certezas. Lo cierto es que Matheus Uribe fue presentado como rutilante refuerzo de Al-Sadd, uno de los equipos más poderosos de la Liga de Catar.



Sí, Catar. De donde salió casi huyendo James -gran amigo de Uribe-, después de decirle a Edu Aguirre que “La vida es muy tranquila, pero en el fútbol falta mucho, por eso es que quiero irme”.





El antioqueño, de 32 años, estuvo cuatro temporadas en Porto, con 176 apariciones, 7 títulos y el gusto de saberse el colombiano con más apariciones oficiales en las filas del club albiazul, allí donde brillaron Falcao, el propio James, Jackson Martínez, Freddy Guarín y otros.



¿Y qué fue a hacer allá Uribe, en un momento excepcional en Porto y en Selección Colombia? ¿Acaso no tenía mejores ofertas en Europa? De hecho, sí. A saber, Atlético de Madrid, Fulham, Lazio y hasta Flamengo de Brasil. Mercado había.



Pero fue a Catar por varias razones. La primera, según Transfermarkt, un contrato hasta mediados de 2026 y un salario por temporada que sería cercano a los tres millones de euros. Nadie podía competir contra eso. Después, la posibilidad de jugar con un técnico cercano, amigo, que conoce y respeta su juego como Juan Manuel Lillo, y en consecuencia la casi certeza de continuidad, titularidad, minutos en cancha, como en Porto.



Y es que Uribe sería el jugador más caro de su nuevo club y además el mejor valorado de toda la liga local, superando a Michael Olunga, con una cotización de 9 millones de euros para el Al-Duhail SC. No sobra decir que al top de los colombianos mejor valorados por fuera de Europa, liderato que comparte con Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Columbus Crew.



El mediocampista apunta al menos a un Mundial más y cree que, con el futuro familiar resuelto y en una Liga que le ofrece más estabilidad aunque menos competitividad que la de Portugal, puede tener suficientes créditos ante Néstor Lorenzo, quien valora mucho su aporte desde su época con Pékerman y ahora como DT en propiedad. También él se ayuda con el gol y la buena gira asiática de amistosos que hizo... Así que apuesta a que, en un mundo globalizado, no hará mucha diferencia estar en el Viejo Continente o en la exótica liga catarí pues lo importante es jugar para apuntar a Eliminatorias y a la Copa 2026. El tiempo dirá si él, a diferencia de James, logra contar una exitosa historia.