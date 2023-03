En Brasil desisten de Matheus Uribe y Porto no se confía: ¿qué hará?

Matheus Uribe se aleja de Brasil y se acerca al continuismo. Así lo ven en Brasil. Pero en Portugal ya están listos para su adiós. ¿Y entonces?

E futuro de Matheus Uribe no está decidido pero ya hay pistas de los dos posibles destinos: Porto espera que renueve su contrato, el cual vence en junio, pero desde Flamengo de Brasil lo están tentando.



Esta segunda opción, sin embargo, ha empezado desinflarse. Según el periodista Pedro Sepúlveda, no hay manera de que el club brasileño pueda ganarles el pulso a los europeos.



"No hay acuerdo entre Matheus Uribe y el Flamengo. El club brasileño no alcanza el nivel salarial que pretendía el centrocampista Porto. Uribe termina contrato en junio y no hay posibilidad de dejar Dragão antes de esa fecha", confirmó.





❗️Não existe acordo entre Matheus Uribe e o @Flamengo . O clube brasileiro não chega ao valor a nível salarial pretendido pelo médio do @FCPorto . Uribe termina contrato em Junho e não existe qualquer possibilidade de abandonar o Dragão antes dessa data. 🐉🔵⚪️ pic.twitter.com/hCX51hCbKe — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) March 30, 2023

Sin embargo, en porto tampoco están todas las condiciones tan claras. “Tiene que ver con el momento económico, con los pases y con las exigencias de los empresarios”, dijo el técnico Carlos Azenha en declaraciones a ‘Bola Branca’ de Radio Renascença.



Siendo “uno de los mejores jugadores del campeonato portugués", el club sabe que debe prepararse para un posible adiós: "Lo más importante, en este momento, es enfocarnos en los objetivos que aún son posibles. La salida de grandes jugadores se llena con otros”.



¿A dónde irá Uribe? Se dice que su esposa, Cindy Álvarez, tiene la palabra final pero, por números, la opción Europa parece ser la que incline la balanza.