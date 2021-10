Matheus Uribe, previo a duelo vs Milan: 'Porto quiere actitud y garra'

Este lunes, en conferencia de prensa previa al partido de Champions League, donde Porto recibirá al AC Milan, el colombiano Matheus Uribe acudió a la conferencia de prensa junto a su entrenador, Sergio Conceicao, para atender las inquietudes de los medios. El jugador de la tricolor se mostró confiado en que los dragones podrán sumar su primer triunfo en el torneo europeo.



Porto es tercero en el Grupo B que lidera Liverpool con 6 puntos, seguido de Atlético de Madrid con 4 unidades.

"Han sido partidos muy difíciles. El equipo está mentalizado para todos estos encuentros y todos tienen una dificultad diferente. Porto siempre quiere tener la misma actitud y garra en cada juego, sea cual sea el rival. En este grupos todos son muy fuertes y cualquiera le puede robar puntos a cualquiera y nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa. Venimos de un trabajo largo y todos nos conocemos, sabemos lo que quiere el míster y queremos mostrar las características del Porto para sacar los resultados", destacó el colombiano.



También recordó la más reciente caída 1-5 frente al Liverpool y dijo que "contra este tipo de rivales puedes perder, lo que no puedes perder es la identidad de juego. Nosotros no hicimos un gran juego contra el Liverpool y no es a lo que Porto está caracterizado. Lo que debemos mostrar es lo que nos identifica sea cual sea el rival. Ellos tienen la necesidad como nosotros y esperamos estar a la altura para sacar un resultado favorable".



Del AC Milan no dijo mucho, más bien prefiere enfocarse en lo que es Porto. "Sabemos que Zlatan es un gran profesional y el referente que es, pero un equipo no es de un solo jugador. Nosotros pensamos en lo que podemos hacer en el campo de juego, en nuestras virtudes. Debemos es salir a mostrar lo que Porto es. Queremos seguir en esta competencia europea y estos partidos dan este plus, tenemos plantel para dar mucho más".



Finalmente, Matheus dejó palabras de agradecimiento para su club ya que ha podido mostrar un buen nivel, y esto le ha representado convocatorias a Selección Colombia. "Estoy agradecido con el club, el cuerpo técnico y los jugadores porque me han hecho sentir en casa desde que llegué. Vine a Porto a aportar mi granito de arena y ha sido importante para crecer, me ha ayudado ha estar en la Selección de mi país, me siento importante y cada día aprendo más".