Portugal, a ritmo antioqueño: goles de Matheus y Sebastián Perez

Poco a poco, el Porto recompone camino en la Liga NOS de la mano de los colombianos. Esta vez, Matheus Uribe fue la gran figura del partido.



'Los Dragones' ascendieron, provisionalmente, a la segunda plaza del torneo local tras vencer por 0-2 al Gil Vicente, un partido en el que destacó brillantemente Matheus, autor del primer gol y detonante de un empuje con el que los dragones se reivindicaron.

Lindo gol de Mateus Uribe con el Porto pic.twitter.com/DgrtdB6s1n — Carlos Ramos🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@cramosv01) March 6, 2021

Uribe anotó en el minuto 7 demostrando la confianza redoblada del Porto, que el martes se juega el acceso a cuartos de final de Champions frente a la Juventus.



Deseosos de zanjar pronto el encuentro, los blanquiazules no se relajaron con la ventaja garantizada por el colombiano, aunque no fue hasta el 60 cuando Sérgio Oliveira, con un disparo que no dio opción ninguna a la portería del brasileño Denis.



Este sábado también se enfrentaron Famalicão, que perdió por 3-0, ante el Boavista, que se adelantó en el 17 con gol de Ricardo Mangas, completó el brasileño Paulinho con un disparo con la diestra en el 65 y el colombiano Sebastián Pérez cerró la cuenta en el tiempo agregado.



El Boavista, que estaba último en la tabla, sale de la zona de peligro con ese resultado, en tanto que el Famalicão retrocede una posición y es ahora penúltimo.