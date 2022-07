¡Pisando fuerte en Rusia! Mateo Cassierra fue presentado en el Zenit

Zenit de San Petersburgo vive grandes momentos en la actualidad. El 30 de junio oficializaron el fichaje de Mateo Cassierra de gran presente en el Sochi. Disputó 24 partidos y anotó 14 tantos que lo catapultaron a un gigante ruso y actual campeón de la liga local.

Mateo Cassierra ya anda pisando fuerte como nueva adquisición del Zenit de San Petersburgo. Sin haber sido presentado, el delantero de Barbacoas, Nariño entró en el segundo tiempo en un amistoso ante Estrella Roja de Belgrado y con solo tres minutos de estar en cancha, cerró una gran jugada colectiva que terminó en un remate cruzado al fondo. Vivió sus primeras sensaciones en el terreno de juego con el Zenit, precisamente en Sochi de donde proviene el delantero.

Llegó el día. Mateo Cassierra ya vive de manera oficial su pretemporada con el Zenit de San Petersburgo al ser presentado en el Estadio Krestovski. Además, estuvo presente en rueda de prensa para dialogar sobre su vinculación con el club, la adaptación que tendrá con un Wilmar Barrios fundamental, y sus objetivos y expectativas en la liga rusa y Uefa Champions League que se avecinan.

El primer título que disputará Mateo Cassierra está a la vuelta de a esquina. El 9 de julio, Zenit se medirá contra el Spartak de Moscú en la definición de la Supercopa rusa, y el 15 de ese mismo mes, empezará el rentado local ante el Jimki. Dio sus primeras palabras, ‘en general me siento mejor cada día, y me siento casi listo para el comienzo de la nueva temporada. Por supuesto, todavía tengo que trabajar en muchas cosas, y no puedo decir que esté totalmente preparada, pero siento que lo estaré muy pronto. Me he esforzado al máximo en el proceso de trabajo y estoy deseando que empiecen los partidos oficiales’.

Coincidiendo con un compatriota es todo más fácil. Mateo Cassierra llega a un club donde Wilmar Barrios es insignia. El cartagenero tuvo mucho que ver en el fichaje, ‘tuve varias razones. La primera y principal fue que el Zenit se interesó por mí. Tenía muchas ganas de probarme en un equipo de primera. En segundo lugar, hablé con Wilmar Barrios y sus palabras me convencieron aún más de que tenía que dar este paso y aceptar la oferta’.



A su vez, destacó cuál es su ilusión en este paso por el Zenit, ‘quiero continuar con la gran tradición del club y ganar muchos trofeos. Además, conozco bien la liga rusa, el año pasado me enseñó mucho y quería seguir jugando en una liga en la que me siento cómodo’.

Explicó también el por qué la decisión de escoger el dorsal ‘30’ en su espalda, ‘simplemente me gusta este número. Cuando jugué con este número en el Belenenses, en Portugal, y en Sochi, me sentí muy bien, y todo me salía bien. Además, el 30 de junio firmé el contrato con el Zenit. Llevo mucho tiempo asociado a este número, me siento bien con él, y pienso seguir jugando con el Zenit llevando este número durante mucho tiempo’.

Se acerca el debut oficial de Mateo Cassierra con el conjunto de San Petersburgo. Sin embargo, ya mostró su talento en escasos minutos en los que logró cerrar una jugada cruzando su remate al fondo.