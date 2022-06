¡Zenit con aroma a café! Este sería el compatriota de Wilmar Barrios

Cuando Mateo Cassierra debutó en el Deportivo Cali, muchos allegados al cluyb comentaban que el canterano de Barbacoas, Nariño superaría a Harold Preciado, compañero de aquel club azucarero en 2015 y 2016. Se le veía aún más poderío goleador a Cassierra que a Preciado, quien ya ha sumado uno que otro encuentro con la Selección Colombia de mayores.

Harold Preciado tuvo una gran temporada con el Deportivo Cali a su regreso en el que obtuvo el título bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel recientemente. Sin embargo, Preciado nunca logró explotar en Europa, caso muy distinto al de Mateo Cassierra. En Shenzhen brilló con 105 participaciones y 57 goles, y en Santos Laguna ha tenido buenos números con 15 encuentros y seis anotaciones.

Caso opuesto, el de Mateo Cassierra que saltó sin escalas del Deportivo Cali al Jong Ajax, filial del Ajax en donde jugó 46 encuentros y anotó 29 goles. Por sus buenas presentaciones, fue ascendido al primer equipo y tuvo 34 partidos, pero solo anotó cinco tantos. En el Groningen tampoco pudo brillar con diez juegos, y un gol.

De Europa volvió a Sudamérica a Racing Club de Avellaneda, pero fue muy corto el tiempo y sin anotaciones y solo dos juegos. Tras ese bajón, Belenenses contó con los servicios de Mateo Cassierra, liga en donde jugó 69 partidos y anotó 15 goles. Posteriormente, recaló en el Sochi de Rusia en donde actuó en 23 juegos y cooperó con 14 tantos.

Sin duda alguna, no han sido malos números de un delantero que encontró en el Deportivo Cali un trampolín para saltar directamente a Europa y no soltar el viejo continente por sus buenas presentaciones pese al regreso a Sudamérica con Racing y no dejar buenas impresiones. Mateo Cassierra tiene 25 años, y está ad-portas de recalar en un club de más historia y más grande en Rusia.

Mientras Rusia sigue con un problema político enorme por la invasión rusa a Ucrania, el fútbol continúa y los clubes siguen buscando armarse de la mejor manera para luchar por la liga local, copas y la Uefa Champions League. Es el caso del Zenit de San Petersburgo donde milita Wilmar Barrios quien despeja dudas presentándose en la pretemporada.

Los actuales campeones del rentado ruso agilizan conversaciones con el delanterop colombiano, Mateo Cassierra que apunta a ser el nuevo compañero de Wilmar Barrios. Cuestión de cafeteros en el Zenit de San Petersburgo con el anhelo de que el de Barbacoas, Nariño de su granito de arena con el objetivo de conseguir la tan ansiada Liga de Campeones para cualquier club.

De acuerdo con el medio, Sport Express, Zenit pagará entre 4,5 y 5 millones de euros para fichar al delantero colombiano, Mateo Cassierra. A sus 25 años, cuenta con grandes números en cuanto a presencias y goles. Ha disputado 229 juegos y ha marcado 74 tantos. En el club de San Petersburgo espera llegar al centenar de anotaciones, y además, ser un candidato con sus presencias para colarse a la nueva generación que se viene en la Selección Colombia.

Esto de unirse al Zenit de San Petersburgo demostraría que Mateo Cassierra quiere seguir cosechando éxitos en Europa, y no piensa volver por ahora al continente sudamericano ni porque Marcelo Gallardo lo llame. Vale la pena recordar que Mateo sonó en esa lista de candidatos a reforzar a River Plate tras la próxima salida de Julián Álvarez.