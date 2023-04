Demichelis no oculta secretos a Borja: ‘Se tiene que esforzar’

River Plate venció 1-0 de visitante a Newell’s Old Boys y el colombiano Miguel Ángel Borja fue titular, pero finalmente jugó 66 minutos y no pudo aportar goles como venía haciendo en el inicio de la temporada.

Con respecto al nivel de Miguel Ángel Borja, el técnico Martín Demichelis habló en con TyC Sports y le envió un recado para que mejore poco a poco su poder goleador con el que inició hace unas semanas.



“Acá no hay secretos, se tiene que seguir esforzando y la recompensa va a llegar. Hoy en un partido muy equilibrado nos costó tener cantidad de situaciones en el área. Miguel en el área es letal, tiene gran jerarquía y en el área no perdona", dijo.



Además, Demichelis también dijo que la competencia con Salomón Rondón y Borja es sana y cada uno tiene cosas importantes para aportar y valoró que el colombiano siga entrenándose al máximo para llegar de nuevo a su mejor versión.



“No tengo duda que Miguel, que es un gran chico, no va a dejar de entrenarse. Tanto él como Salomón y Lucas nos van a dar goles importantes”, mencionó Demichelis.



De momento, River Plate es líder de Liga Argentina con 30 puntos y ahora se prepara para el juego de Copa Libertadores contra Sporting Cristal en el Monumental.